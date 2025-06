Vacanze, sei costretto a disdire all’ultimo? Ti svelo come evitare di pagare la penale

La maggior parte di noi ha già prenotato l’hotel per le vacanze. Purtroppo gli imprevisti sono sempre in agguato. Vediamo come evitare la penale nel caso in cui fossimo costretti a disdire all’ultimo.

Vacanza organizzata da mesi, tutto prenotato ma, purtroppo, la vita non vede di buon occhio chi ha troppe certezze in tasca e, dunque, spesso si diverte a farci piovere in testa qualche imprevisto magari proprio un paio di giorni prima della partenza. Come comportarsi in questi casi?

Va da sé che, per disdire all’ultimo, deve trattarsi di qualcosa di davvero serio altrimenti non lo faremmo. Nessuno si diverte a disdire le vacanze all’ultimo per un semplice raffreddore o perché il vicino non può andare a bagnare le piante. Se si arriva a disdire due giorni prima o, addirittura, il giorno prima significa che è successo qualcosa tale per cui ci è veramente impossibile partire.

Nonostante ciò non tutti gli hotel sono accomodanti e disposti a comprendere: del resto per loro può significare una perdita di soldi non da poco soprattutto se avevamo prenotato per un periodo lungo. Molti, dunque, potrebbero esigere la penale. Siamo sempre costretti a pagarla? Assolutamente no: c’è un modo semplicissimo per non pagare nemmeno un solo centesimo anche in caso di disdetta all’ultimo.

Disdetta all’ultimo: ecco come evitare la penale

Sebbene siamo consapevoli che disdire all’ultimo possa creare un grosso danno economico all’hotel in cui avevamo prenotato, tuttavia, purtroppo, l’imprevisto può sempre succedere e, talvolta, si è costretti a disdire anche due giorni prima. C’è un modo per evitare di pagare la penale: vediamo cosa dobbiamo fare.

Ognuno deve pensare alle proprie tasche, questo è evidente. Pertanto è inutile stare a spiegare per ore alla receptionist dell’albergo o al direttore stesso che nostra madre si è rotta il femore o che noi ci siamo slogate la caviglia o che abbiamo avuto qualche altra disgrazia che ci impedisce di partire. L’hotel, come è naturale che sia, subendo una perdita economica cercherà di rifarsi ottenendo, almeno, la penale.

Ma siamo proprio sicuri che sia sempre dovuta? Assolutamente no. Secondo la Legge la penale è dovuta solo se noi accettiamo per iscritto la clausola che la prevede. Pertanto se abbiamo prenotato online sul sito dell’albergo o su qualche piattaforma e abbiamo messo la crocetta sulla clausola che prevede il pagamento della penale, allora, qualunque cosa ci sia accaduta, dovremo pagarla.

Se, invece, abbiamo prenotato direttamente al telefono, allora non c’è alcun accordo scritto, non abbiamo accettato nulla per iscritto: pertanto anche in caso di disdetta all’ultimo, non potranno chiederci alcuna penale secondo la Legge. Ecco perché, prenotare telefonicamente come si faceva un tempo, può essere un’ottima scelta e può tutelarci da eventuali imprevisti.