Previsioni meteo, cambia tutto: Italia divisa tra temporali e vampate di caldo – viagginews.com

Le proiezioni meteo riguardanti la fine del mese in corso riservano una sorpresa: lo scenario potrebbe essere caratterizzato da un’instabilità estrema che porterà giorni di caldo intenso e altri di precipitazioni importanti.

Abbiamo attraversato uno dei weekend più caldi del 2025 e uno dei più caldi della storia di Giugno (da quando esistono le rilevazioni) in seguito all’azione insistita dell’anticiclone Scipione che da giorni agisce sull’Italia senza che dei fenomeni atmosferici avversi riescano a scalfirlo in maniera consistente.

La penetrazione di correnti fredde provenienti da Nord ha condizionato la seconda metà della giornata di domenica, permettendo l’arrivo di piogge dalle zone montuose sino a quelle pianeggianti, ma questo ritorno dell’instabilità non è stato finora in grado di far abbassare in maniera decisa le temperature.

Nel corso della giornata odierna le correnti scenderanno ulteriormente generando temporali sul Nord-Est dell’Italia, con piogge insistenti che colpiranno soprattutto Veneto, Trentino e Friuli. Nel resto d’Italia le condizioni meteo saranno simili a quelle dei giorni precedenti con giornate soleggiate e clima afoso e caldo.

Questo ovviamente se si eccettua la dorsale appenninica: le correnti fredde nel corso del pomeriggio attraverseranno tutta l’Italia portando piogge ad alta quota e nelle zone interne di Marche e Abruzzo. Possibili piogge di lieve entità sulle zone adiacenti agli appennini in Calabria e Campania al Sud.

Clima fine giugno: tra giornate di caldo estremo e piogge intense

Le ultime proiezioni riguardanti la seconda metà di giugno ci svelano che questa fase di instabilità che sta attraversando l’Italia avrà una durata breve e che al massimo potrebbe protrarsi in forma minore fino al 20 di giugno. Una volta esaurita questa fase tornerà il grande caldo e le temperature massime si stabiliranno in media sui 35 gradi.

Bisogna dunque prepararsi ad una seconda metà di giugno molto simile alla prima metà, in cui il caldo la farà da padrone, c’è però una novità sostanziale che riguarda gli ultimi giorni del mese. A partire dal 27 giugno potremmo andare incontro ad una nuova fase di instabilità a seguito dell’arrivo di una perturbazione simile a quella che si sta verificando in questi giorni.

Le correnti fredde in arrivo potrebbero far scaturire temporali di elevata intensità, questa volta coinvolgendo tutta la Penisola: le piogge dovrebbero verificarsi da Nord a Sud. Dopo aver incamerato tanto caldo, la fine di giugno si prospetta come un sollievo per gli italiani ma anche per il territorio che riceverà quella pioggia utile a scongiurare il rischio di siccità prolungata.