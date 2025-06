Macchie di sudore e deodorante: con questi trucchetti casalinghi i vestiti colorati tornano nuovi – viagginews.com

In estate i capi colorati possono essere danneggiati irrimediabilmente dagli aloni di deodorante e di sudore: con questi metodi semplici è possibile liberarsene.

L’estate porta con sé le belle giornate, caratterizzate da una maggiore presenza di sole e da un aumento delle temperature. Tutti aspetti positivi, se si può trascorrere una giornata al mare. Quando si tratta di affrontare la vita quotidiana invece, ciò significherà aver a che fare costantemente con il sudore.

Il caldo porta a convivere con questa spiacevole sensazione, che tuttavia è il frutto di una normale e sana reazione fisiologica. Sudare infatti, aiuta ad abbassare la temperatura corporea, ma può avere effetti indesiderati che generano grande imbarazzo.

Si fanno i conti ogni giorno con le fastidiose macchie sui vestiti, che si creano a causa di questo liquido composto da una combinazione di proteine, grassi, sali minerali e acqua. Gli aloni possono essere molto persistenti, soprattutto perché difficilmente si riesce ad agire tempestivamente per lavare i capi sporchi.

Tra i più complessi da rimuovere, vi sono quelli di colore giallo, che generalmente si presentano sui tessuti bianchi per una reazione chimica con i deodoranti. Non meno ostinate però, sono le tracce che rimangono invece sui vestiti colorati.

Eliminarle potrebbe sembrare una vera sfida, ma affidandosi ai più efficaci trucchi casalinghi si potrà salvare facilmente il proprio guardaroba estivo.

I rimedi più efficaci contro le macchie di sudore: salva così i vestiti dell’estate

In estate l’armadio si arricchisce di colore e allegria, mentre si mettono da parte gli abiti scuri e cupi che caratterizzano l’autunno-inverno. Ciò può voler dire però, anche fronteggiare le conseguenze che comporterà indossarli in una giornata caldissima.

Le chiazze di sudore compaiono sul tessuto e possono sembrare talmente ostinate da aver rovinato completamente il proprio outfit preferito. Prima di eliminare i capi però, è il caso di dare loro una chance in più. Basterà mettere in pratica i rimedi casalinghi migliori contro questa tipologia di macchie.

Il sale disciolto nell’acqua è il metodo più efficace per sbarazzarsi delle macchie gialle. Basterà strofinare la zona con una spugna imbevuta di questa soluzione e lasciare agire per 15 minuti. Dopodiché si potrà procedere con il normale lavaggio.

Se le macchie hanno apparentemente rovinato un indumento colorato delicato, la migliore scelta è il dentifricio. In questo caso si potrà utilizzare un vecchio spazzolino, con il quale applicare e grattare bene l’area. Dopo aver lasciato a riposare per 10 minuti circa, non resterà che finire con il bucato.

Il bicarbonato è il rimedio passe-partout. Agirà alla perfezione smacchiando gli aloni più ostinati, se trasformato in una pasta con un po’ di acqua tiepida. Il composto potrà essere applicato e strofinato direttamente sulla macchia, per poi lasciar agire mezz’ora e lavare in lavatrice.

Infine, dalla cucina arriva la soluzione dell’aceto. Perfetta anche per i capi neri, funziona applicando questo ingrediente naturale nel più breve tempo possibile dopo la formazione della macchia. Basterà diluire con acqua e bagnare l’alone, attendendo 20 minuti. Dopo aver sciacquato e lavato con acqua fredda, le tracce di sudore saranno completamente scomparse.