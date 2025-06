In estate sudi molto ma non vuoi puzzare? Prepara questo deodorante naturale (che non macchia i vestiti) – viagginews.com

L’estate è normale sudare di più ma è sgradevole puzzare. Per fortuna si può preparare facilmente un deodorante naturale, che non macchia i vestiti.

Il sudore è un cruccio con cui devono fare i conti tante donne e uomini e che provoca non poco disagio. Anche se ci si lava e si usa il deodorante, è inevitabile sudare, specie quando fa caldo. Spesso, però, questo ha un odore acre e che infastidisce, soprattutto le persone esterne che lo sentono.

Pure dopo aver provato qualsiasi prodotto e deodorante, anche costoso, presente in commercio, il problema potrebbe sussistere. Per questo, ecco il modo per preparare in casa un deodorante naturale, economico ed efficace per togliere la puzza di sudore e che non macchia nemmeno i vestiti.

Come preparare il deodorante naturale contro il sudore

Invece che comprare i deodoranti che sono in commercio, che sono costosi e che possono essere formulati con ingredienti tossici e pericolosi per la pelle e la salute in generale, è possibile prepararne uno in casa che è naturale, economico, rimuove la puzza di sudore e non macchia i vestiti.

Il deodorante naturale che si può usare ogni giorni per evitare di puzzare di sudore ma anche irritazioni alla pelle e di macchiare i vestiti, è il semplice bicarbonato di sodio che ha proprietà detergenti e neutralizza i cattivi odori. Sarà sufficiente applicarne una piccola quantità sulla pelle pulita, quindi sotto le ascelle asciutte, e spalmare delicatamente, per prevenire la formazione di cattivi odori per tutta la giornata.

Il bicarbonato non impedisce la traspirazione ma blocca lo sviluppo dei batteri che causano il cattivo odore. Eventualmente si può combinare con qualche goccia di acqua o di olio di cocco per dargli una consistenza più morbida, però è già efficace da solo. Un’unica accortezza è quella di non esagerare nell’applicazione, perché ne basta veramente poco.

Chi ha la pelle sensibile, può combinarlo con l’amido di mais o con l’olio di cocco. Mai applicarlo dopo la depilazione o la rasatura ma solo su pelle non lesa e asciutta. Dunque il bicarbonato di sodio è il miglior deodorante naturale per assorbire la puzza di sudore, senza irritare la pelle o lasciare macchie sui vestiti. Tutti possono usarlo perché, fra l’altro, è un prodotto quasi sempre presente in casa perché molto versatile.