Non avevo più voglia della solita insalata, adesso la faccio così ed è molto più gustosa: in casa tutti ne vanno ghiotti

La ricetta ‘diversa’ dal solito per preparare una fresca e gustosa insalata: perfetta da portare in spiaggia, ma anche per il pranzo in ufficio.

Ora che il caldo sembra essere arrivato ovunque, si sentirà proprio la necessità di sostituire tutti quei pasti caldi e calorici, con qualche idea che risulti essere molto più fresca, leggera, ma ovviamente al tempo stesso anche saporita. In genere, in questi periodi le insalate di riso, di pasta o anche la solita iceberg con il tonno vanno per la maggiore, ma a lungo andare tendono a stufare un po’ tutti.

Fortunatamente, è giusto dire che esistono tantissime alternative alla solita insalata e che si adattano alla perfezione ad ogni tipo di gusto ed esigenza. A partire da paste fredde condite in ogni modo, fino ad arrivare a versioni completamente vegane o vegetariane.

Questa non è la classica insalata: preparata in questo modo è deliziosa

Le insalate sono sicuramente tra le preparazioni preferite dell’estate. Sono fresche, facile e veloci da preparare, ma soprattutto permettono di saziarsi restando leggeri al tempo stesso. Ecco perché oggi, andremo a preparare un’insalata a ‘modo mio’ ricca di ingredienti sani e genuini, per portare in tavola qualcosa di diverso dal solito. Vediamo allora quali sono gli ingredienti che serviranno e come utilizzarli.

Ingredienti per 2 persone:

1 confezione di iceberg o di lattughino (in alternativa un cespo d’insalata da pulire)

300 g di fesa di tacchino in una sola fetta

150 g di olive verdi

Scaglie di grana

1 scatoletta piccola di mais

Salsa caesar

Sale

Olio

Procedimento:

Per prima cosa prendere l’insalata, se si usa il cespo intero, tagliarlo, eliminare le foglie più dure e lavare con cura. Nel caso invece d’insalata in busta, meglio fare sempre un passaggio veloce sotto l’acqua corrente Lasciare asciugare con cura l’insalata Nel frattempo aprire la scatoletta di mais e scolare il liquido di conservazione Passare ora al tacchino e tagliarlo a tocchetti della grandezza che si preferisce A questo punto non resta che assemblare la nostra insalata, mettere in una ciotola prima l’insalata e aggiungere un pizzico di sale e un filo d’olio Unire ora il tacchino, il mais, le olive verdi e le scagliette di grana Infine, aggiungere un po’ di salsa caesar e mescolare

Ed ecco che in pochissimi minuti sarà pronta una fresca e gustosa insalata tutta da mangiare e per renderla ancora più saporita, si potranno anche aggiungere dei tocchetti di pane tostati.