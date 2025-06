Indossi i gioielli anche in piscina? Non immagini cosa potrebbe succedere se non smetti subito. – (viagginews.com)

Se quando vai in piscina tieni indosso i gioielli è meglio che ti informi subito, perché potresti pentirtene presto.

Quando capita un pomeriggio libero in estate il primo pensiero è correre o in gelateria o fiondarsi in piscina per un po’ di refrigerio. Qui poi qualcuno si sistema comodo sul lettino per entrare in acqua giusto pochi secondi, altri si mettono a mollo e non escono più fino a sera. Come sempre ci sono delle regole di sicurezza da osservare in acqua, a partire da come si entra.

Ormai abbiamo sentito ripetere all’infinito l’importanza di indossare una cuffia e sciacquarsi prima e dopo l’ingresso in acqua. Al tempo stesso sappiamo che in piscina si può entrare solo con il costume e non con i vestiti di tutti i giorni. Un punto su cui però si parla poco riguarda gioielli e piercing, che spesso ci dimentichiamo pure di avere addosso tanto siamo abituati.

In estate dopotutto capita spesso di sfoggiare braccialetti, collane e orecchini colorati visto che abbiamo collo e braccia liberi dai vestiti pesanti. Per quanto risultino belli anche abbinati al costume però la verità è che tenerli all’interno della vasca può riservare delle sorprese sgradite. E spesso ce ne si accorge quando ormai è tardi per rimediare.

Gli effetti del cloro sul metallo dei gioielli

Non c’è dubbio sul fatto che ci siano gioielli che non si rovinano pur stando in acqua, ma quella della piscina non è uguale a quella del rubinetto. La quantità di cloro presente è più che sufficiente per rischiare di corrodere anche i monili in oro, compresa la classica fede nuziale. Per quanto abituati a portarla e se vogliamo si mantenga bene conviene toglierla prima del tuffo.

Questo effetto di corrosione e indebolimento del metallo può avere effetti ancora peggiori sui gioielli dove sono incastonate perle o gemme. Pensiamo ad anelli di fidanzamento, ciondoli o braccialetti decorati. I punti dove sono incastonate le pietre sono più sottili e stare nell’acqua della piscina rischia di allentarli fino a perdere le gemme, che possono finire nello scarico.

Persino le collane di perle non sono al sicuro, perché come oro e argento perdono presto brillantezza a causa del cloro. Se per una volta ci si dimentica di togliere i gioielli per fortuna si può provare a rimediare sciacquandoli in acqua tiepida con due gocce di detergente. Dopo dieci minuti in ammollo li si può asciugare delicatamente per riaverli come prima.