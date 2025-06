Il gioco estivo perfetto per i tuoi bambini: ecco come preparare le bolle di sapone in casa. – (viagginews.com)

A quale bambino non piace giocare con le bolle di sapone? Quest’estate invece di comprarle puoi insegnargli a prepararle in casa.

Se per mamma e papà l’estate vuol dire godersi le ferie lavorative, per i bambini dopo la fine della scuola ogni giorno è una festa. L’inizio dell’estate significa giornate in piscina con i centri estivi o a giocare in giardino con quella gonfiabile. Vuol dire battaglie con le pistole ad acqua e naturalmente giocare con un gioco intramontabile, le bolle di sapone.

Ci sono almeno tre generazioni che sono cresciute usando i famosi flaconcini con la miscela di sapone e il bacchettino per soffiarle. Si trovano tranquillamente sugli scaffali del supermercato nella sezione giocattoli, nei negozi per bambini e persino in tabaccheria. Peccato che durino poco e essendo fatti di plastica non siano esattamente un gioco ecologico da proporre.

Questo non significa che serva rinunciare a questa attività così amata dai bambini, soprattutto i più piccoli. Per rendere questa attività più sostenibile tutto ciò che serve è preparare in casa la soluzione per fare le bolle di sapone. Non solo non è niente di complesso ma sarà un’attività perfetta da realizzare insieme ai propri bambini.

Qual è l’ingrediente fondamentale per preparare le bolle

Non serve andare a comprare prodotti particolari per ottenere una soluzione saponosa adatta allo scopo. Anzi, quasi tutti dovremmo già avere in casa tutti gli ingredienti da assemblare sparsi fra la cucina e la lavanderia. Il sapone più adatto in particolare è il detersivo per i piatti, preferendo quello ipoallergenico e che risulta delicato sulla pelle dato che lo useranno i bambini.

Per preparare il liquido delle bolle di sapone si parte scaldando dell’acqua distillata, la stessa che si usa per il ferro da stiro. Appena diventa tiepida si può mettere in un vaso di vetro e scioglierci dentro un po’ di zucchero bianco per rendere il liquido più denso. Solo a questo punto si può aggiungere del detersivo concentrato per lavare i piatti, lentamente per non fare schiuma.

Una volta che la soluzione saponosa appare omogenea e gli ingredienti risultano ben sciolti in acqua si può chiudere il recipiente con il tappo. Prima di partire a fare le bolle di sapone però bisogna aspettare che riposi almeno un paio di giorni in un luogo fresco. Dopodiché si può partire, procurandosi qualche bacchetta per bolle avanzata dalle vecchie confezioni.