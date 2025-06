Eritemi solari, ecco che cosa fare se ti scotti in vacanza: con questi rimedi guarisci in un attimo – viagginews.com

Grazie a questi rimedi, la guarigione dagli eritemi solari sarà molto più rapida. In men che non si dica, si potrà tornare a godersi le vacanze.

Trascorrere le giornate al mare è il modo migliore per rilassarsi. Per questo motivo, tante persone scelgono una località marittima per le loro ferie. L’entusiasmo, a volte, può diminuire la soglia dell’attenzione, rischiando di esporre i diretti interessati a diversi pericoli. Gli eritemi solari sono tra questi.

Si tratta delle classiche bruciature che compaiono sulla pelle quando ci si è esposti al sole per troppo tempo o nel modo sbagliato. Può sembrare un problema da niente, ma le conseguenze possono essere severe. Inoltre, per evitare problemi a breve termine e dolori eccessivi, bisogna trattarli nel modo giusto. Ecco alcuni rimedi per accelerare la guarigione.

Stop agli eritemi solari, se ti scotti corri subito ai ripari: come guarire in vacanza

Molte persone non hanno modo di esporsi gradualmente ai raggi solari. Si espongono per la prima volta durante le ferie, mettendo a dura prova la loro pelle. Bastano poche ore per farla diventare rossa e dolorante. In assenza della giusta protezione, possono anche crearsi bolle acquose e vesciche.

Tali eventi, purtroppo, sono molto traumatici per la cute. Sarebbe opportuno prevenirli, ma se il danno è fatto, bisogna agire in un altro modo. Ci sono dei rimedi, facilmente applicabili, in grado di sfiammare la cute, lenire il dolore e rendere più rapida la guarigione. Non sarà come usare una bacchetta magica, ma i benefici si vedranno fin da subito.

Ecco di quali si sta parlando:

Raffreddare la zona : usare dell’acqua fredda può ridurre subito il bruciore e aiutare a sfiammare la zona

: usare dell’acqua fredda può ridurre subito il bruciore e aiutare a sfiammare la zona Idratazione : dopo una scottatura solare bisogna bere molto. È preferibile non ricorrere alle bevande zuccherate e consumare solo acqua. Così facendo, la pelle tornerà a idratarsi

: dopo una scottatura solare bisogna bere molto. È preferibile non ricorrere alle bevande zuccherate e consumare solo acqua. Così facendo, la pelle tornerà a idratarsi Impacchi con il cetriolo : posizionare qualche rotolino di cetriolo sull’area interessata è un vero toccasana. È fresco e ha un effetto lenitivo

: posizionare qualche rotolino di cetriolo sull’area interessata è un vero toccasana. È fresco e ha un effetto lenitivo Creme lenitive e/o antidolorifiche: si possono acquistare in farmacia e sono molto efficaci. Si consiglia di chiedere consiglio direttamente al medico, facendo vedere la zona interessata e l’entità della lesione. Il fai-da-te, invece, non è consigliabile

In presenza di altri sintomi, come nausea, vomito, mal di testa, febbre, vertigini e problemi circolatori, è necessario recarsi immediatamente dal medico perché potrebbe essere necessario un intervento diverso. Ci sono diversi gradi di scottature e anche quelle solari possono raggiungere il terzo.