Viaggio in Giappone? Non perderti il panino economico ma squisito: chiedi il tamagosando – viagginews.com

Se ti prepari ad andare in Giappone non perderti questo panino squisito e anche economico: hai mai sentito parlare del tamagosando?

Tra le varie mete che molti italiani sognano per questa estate, ma non solo, c’è sicuramente il Giappone: visitare il paese del Sol Levante è un’esperienza davvero incredibile, che permette di entrare a contatto con una cultura millenaria, ricca di fascino e di bellezza.

Sono davvero tantissime le cose da vedere in Giappone, fra meraviglie naturali e architettoniche; il paese nipponico, inoltre, è spesso meta di appassionati di anime e manga, importanti prodotti d’intrattenimento per la cultura giapponese e che rendono il Giappone celebre in tutto il mondo.

Eppure, quando si parla di Giappone, non si può non menzionare la sua tradizione culinaria: detti che, molti piatti di pesce e di riso, sono ben noti a tutti, conosci il tamagosado? E’ un panino veramente squisito e anche piuttosto economico, nel tuo viaggio nel paese asiatico devi assolutamente assaggiarlo!

Il tamagosado, il panino da provare in Giappone: bontà a poco prezzo

Altro che panino con la frittata, spesso protagonista di pranzi al sacco fra mare, montagna e gite fuori porta: il tamagosado giapponese porta I’abbinamento di pane e uova ad un livello successivo! Gli ingredienti di questo panino sono semplicissimi: pane bianco, uova e maionese.

Il nome viene da “tamago”, ovvero uovo in giapponese, e “sando”, abbreviazione di sandoicchi (sandwich) ed è diventato con gli anni uno degli “spuntini” preferiti dei giapponesi; si può comprare in fretta (perché è facile prepararlo) e consumarlo rapidamente in treno o in ufficio. Di fatto, quindi, si adatta perfettamente ai ritmi di vita degli abitanti del Sol Levante.

E’ spesso presente nei negozi vicino agli onigiri, venduto in confezioni trasparenti che mettono in risalto la farcitura fatta con l’uomo, spalmata fino ai bordi per dare anche all’occhio l’idea di omogeneità. Anche le fette di pane sono tagliate in triangoli simmetrici, per aumentare il valore estetico di tutto il panino. Come riporta Gambero Rosso sul suo sito, data la popolarità del tamagosando, sono nate diverse interpretazioni gourmet, anche caratteristiche di zone specifiche.

Ad Osaka, nella paninoteca Dekasan, è presente il “fluffy egg sando”, un maxi-tamagosando preparato con quattro uova montate in una frittata soffice, al cui interno viene aggiunta insalata d’uovo cremosa. La frittata è poi spalmata di tuorlo crudo. Il prezzo? Poco più di 7 euro per questa delizia gourmet, che racchiude pienamente la maestria giapponese e l’abilità nell’utilizzare un ingrediente come l’uovo.