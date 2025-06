Tutti i set delle fiction RAI e Mediaset più amate nell’estate 2025

Tante Fiction RAI e Mediaset saranno girate quest’estate per andare in onda il prossimo autunno/inverno. Scopriamo i set più interessanti.

Gli italiani amano le fiction e ognuno ha le sue preferite. Tra una stagione all’altra il tempo d’attesa sembra infinito e quando si annuncia la fine della serie si avverte un vuoto incolmabile. Il bello delle fiction è che ci si affeziona ai personaggi, entrano a far parte delle nostre vite e seguire le loro avventure è un modo per lasciarsi trascinare in un altro spazio e tempo.

RAI e Mediaset sono impegnate nel definire al meglio la prossima stagione televisiva. Ci saranno tanti ritorni sul piccolo schermo e anche qualche novità che entusiasmerà sicuramente i telespettatori. Gli enti televisivi hanno dato prova di grandi capacità a livello fiction, soprattutto la RAI sforna tutto l’anno grandi successi.

In questa prima parte del 2025 abbiamo visto la prima stagione di Costanza e il ritorno di Che Dio Ci Aiuti, Imma Tatarranni – Sostituto Procuratore, Black Out-Vite Sospese, Mina Settembre e Rocco Schiavone. Ne mancano molte altre all’appello e la bella notizia è che le riprese sono in programma proprio questa estate.

Ecco le fiction che saranno girate in estate

La Sicilia torna a fare da sfondo alle avventure di Vanina – Un vicequestore a Catania con una seconda stagione ad alta tensione. In realtà le riprese sono iniziate lo scorso 14 aprile e la fine è prevista per il 26 luglio. In Umbria, invece, da giugno a settembre si torna a girare Don Matteo 15 con Raoul Bova e Nino Frassica.

Spoleto e Formello ospiteranno il set per le riprese di una stagione con molte novità. Confermati Giulia Mezzanotte e il Capitano Diego Martini, tra le new entry Irene Giancontiere e un volto noto Mediaset che ancora non è stato rivelato. A Roma fino al 7 agosto ci saranno le riprese de Il Professore 3 con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano. Entreranno nel cast Dario Aita e Nicole Grimaudo.

Sempre la Capitale ospita il set de I Cesaroni 7, un ritorno che i fan aspettano da più di dieci anni. Mancheranno dei personaggi principali (Antonello Fassari è scomparso il 5 aprile scorso) come Lucia, Eva e Alice ma ci saranno nuovi ingressi a movimentare la serie. Tra Ancona e Fermo si girerà Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik mentre tra le corsie del Policlinico Ambrosiano prenderanno vita le nuove puntate di Doc-Nelle tue mani con Luca Argentero. Le riprese dureranno tutta l’estate.