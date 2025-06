Sei stato morso da una zecca? Non correre rischi inutili, fai così e la rimuovi del tutto in poche mosse – viagginews.com

Il grande caldo non porta solo le zanzare ma anche le zecche, specie in alcune zone. E sono molto pericolose, attenzione.

Il morso di una zecca potrebbe diventare un problema serio e portare ad una malattia insidiosa come quella di Lyme. Se si viene morsicati occorre fare subito delle operazioni, prima che sia troppo tardi.

Le zecche sono artropodi, appartenenti all’ordine degli Ixodidi compreso nella classe degli Aracnidi, la stessa categoria che comprende altri temibili animali come ragni, acari e scorpioni. Sono parassiti esterni, delle dimensioni che variano da qualche millimetro a circa 1 centimetro secondo la specie. Del morso di una zecca, spesso non ti accorgi nemmeno, ed è questo il rischio più grande. Se invece riesci a individuarla sul tuo corpo devi subito rimuoverla con una pinzetta, mai schiacciarla, poi devi disinfettare l’area e monitorare eventuali sintomi nei successivi 30 giorni.

Le zecche si trovano soprattutto in aree con vegetazione erbosa e arbustiva, come boschi, prati, colline e zone di montagna. Amano gli ambienti umidi e ombreggiati, con erba incolta o foglie secche. Si possono trovare anche in luoghi dove ci sono animali, come stalle, canili o gattili e pascoli.

Morso di zecca: cosa fare e cosa non fare se succede a voi

Se intorno a voi si trovano gli ambienti di cui abbiamo parlato poco prima, per prevenire il morso di una zecca bisogna indossare abiti lunghi e repellenti. Il consiglio è di controllare sempre la pelle dopo una passeggiata nei boschi o nei prati.

Come abbiamo detto, il morso di una zecca può essere pericoloso, questi parassiti possono trasmettere malattie infettive come la Malattia di Lyme e la TBE (encefalite da zecca). Sapere come comportarsi in caso di morso è fondamentale per rimuovere l’animale nel modo giusto ed evitare complicazioni anche gravi. Per capire se una zecca vi ha morso, se non riuscite a vederla, potete vederlo da un arrossamento improvviso della pelle, gonfiore o prurito leggero e possibile alone rossastro attorno al punto del morso. Se la zecca riesci a vederla sulla tua pelle devi usare una pinzetta a punta fine per afferrare la zecca il più vicino possibile alla pelle. Poi tiri delicatamente e con movimento costante verso l’alto, senza schiacciare il corpo del parassita.

Mai torcere o strappare la zecca per evitare di lasciare parti del suo corpo sotto la pelle. Disinfettare immediatamente la zona con alcol o un antisettico. Non bisogna usare olio (anche se in molti lo fanno), alcool o fiamme per rimuovere la zecca: potrebbero farla rigurgitare, aumentando il rischio di infezione.

Mai schiacciare la zecca con le mani e dopo la rimozione devi monitorare eventuali sintomi anche nei giorni seguenti. Se col passare del tempo compare un alone rosso che si allarga attorno al morso, oppure se hai febbre, mal di testa, dolori articolari o affaticamento, contatta subito il medico di famiglia o recati in un pronto soccorso.