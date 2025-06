Rivoluzione bagaglio a mano: viaggiatori spiazzati dalle ultime decisioni

Se avete in programma un volo meglio controlliate le novità sul bagaglio a mano introdotte da pochissimo.

La questione bagaglio a mano in aereo sta diventando sempre più sfiancante per i viaggiatori già costretti a viaggiare con una piccola valigia in cui entrano pochissime cose oppure a pagare grosse somme per aggiungere una valigia grande da imbarcare nella stiva. Ora la situazione cambia con le nuove direttive da conoscere.

Prenotare un volo significa partire per una destinazione lontana, conoscere luoghi nuovi, incontrare persone di culture diverse. La vacanza estiva porta a volare fuori dall’Italia per ritagliarsi momenti di relax, avventura, divertimento in una nazione diversa. Il viaggio, però, rischia di essere rovinato dalle compagnie aeree per problemi legati all’imbarco delle valigie. Queste devono rispettare determinate misure e non devono superare un certo peso.

Molte compagnie low cost hanno ridotto sempre più le dimensioni del bagaglio a mano facendole diventare come quelle di uno zainetto. Ryanair, ad esempio, permette di portare a bordo un bagaglio di dimensioni massime 40x20x25 centimetri volendo approfittare della gratuità del servizio (da mettere sotto il sedile) e una valigia di 55x40x20cm da riporre nella cappelliera con peso massimo 10 chili. Proprio sulla questione bagagli è intervenuta l’Europa.

Novità per i viaggiatori europei sul bagaglio a mano

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato una proposta volta a modificare il modo in cui le compagnie aeree gestiscono la questione bagaglio a mano. L’intento dell’Europa è rendere più trasparente e uniforme il sistema delle tariffe. Decisione che va a discapito dei viaggatori abituati alla possibilità di portare un bagaglio gratuitamente in cabina, anche se di dimensioni ridotte.

Ad oggi ogni compagnia aerea adotta linee guida differenti sulle misure delle valigie creando confusione. Scegliendo, ad esempio, di volare con due compagnie differenti tra andata e ritorno si rischia che ciò che va bene per l’una non vada bene per l’altra. Di conseguenza il Consiglio UE ha pensato di uniformare le regole per tutti partendo dal riconoscimento del diritto per il passeggero di portare in cabina un oggetto personale (zaino o borsa) da mettere sotto il sedile in modo gratuito.

Per il trolley, invece, sarebbe necessario pagare un extra. Nulla di definitivo ancora, sarà il Parlamento europeo a decidere se rendere la norma definitiva oppure modificarla. Chiaro l’obiettivo della trasparenza sui prezzi e di impedire pratiche scorrette (ad esempio i costi nascosti applicati a prenotazione inoltrata) ma non si potrebbe raggiungere senza gravare sui viaggiatori?