In Italia c’è il deserto più grande d’Europa, ma nessuno lo sa: è un luogo magico

Un vero e proprio deserto in miniatura che però è anche il più grande d’Europa. Si trova in Italia ed è da non perdere.

Se all’orizzonte non si vedesse il mare e sapessimo di essere in Italia, probabilmente questo microcosmo desertificato sarebbe lo scenario perfetto per la saga di Dune. Proprio come nei romanzi e nella saga cinematografica di Villeneuve, anche questo deserto è caratterizzato da sabbia rossa raccolta in dune; uno spettacolo unico per lo scenario italiano, ma non solo. Perché questo deserto è anche il più grande d’Europa.

In Italia abbiamo un deserto e non solo perché anche il più grande d’Europa. Un primato che spetta ad un luogo che non ha ancora subito gli strascichi dell’overtourism, per quanto la regione in cui si trova è molto apprezzata durante il periodo estivo, dagli italiani ma soprattutto dagli stranieri.

Uno scenario di dune di sabbia rossa che si aprono sul mare che si vede dal promontorio. Un deserto davvero unico nel suo genere e che merita una visita.

Il deserto italiano, la meta di viaggio è in Sardegna

Uno scenario che ricorda quello del Sahara e modellato anche questo dal vento proprio come avviene per il più conosciuti dei deserti al mondo. Il deserto in questione è quelle di Dune di Piscinas, in Sardegna.

Nella zona della Costa Verde dell’isola di trova questo deserto in miniatura dove le dune raggiungono un’altezza anche di 100 metri e si estendono per circa 28 chilometri quadrati. Il deserto si trova nel comune di Arbus sulla costa occidentale.

La natura qui domina incontrastata anche perché il percorso per arrivare da terra non è dei più semplici; bisogna attraversare una strada sterrata fatta di miniere abbandonate e paesaggi che sembrano proprio quelli di un film di fantascienza post-apocalittico. Eppure proprio questo suo essere impervio rende il deserto delle Dune di Piscinas ancora più affascinante.

A rendere tutto ancora più suggestivo la flora e la fauna; l’ambiente è caratterizzato dalla presenza di macchia sarda come ginepro e lentisco, mentre non è inusuale imbattersi in un cervo o tartarughe marine giunte sul posto per deporre le uova. Un luogo selvaggio e meraviglioso qui nel nostro Stivale.

Il National Geographic ha inserito le Dune di Piscinas tra le spiagge più belle del mondo. Il “piccolo Sahara italiano“, così com’è conosciuto è anche stato inserito nella lista dei patrimoni immateriali dell’umanità dall’UNESCO.