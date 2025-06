Il galateo su questo è chiarissimo: ecco chi deve pagare il conto al ristorante

Ma al ristorante il conto deve pagarlo sempre e solo l’uomo oppure, ogni tanto, anche la donna può aprire il portafoglio? Il galateo su questo non transige.

Qualcuno sostiene che la parità tra i due sessi finisca al momento di pagare il conto al ristorante. Naturalmente si tratta di una battuta ironica e, nella vita di tutti i giorni, soprattutto nella vita di coppia, non esistono più queste rigide formalità: paga chi agguanta prima il portafoglio o chi, quel mese, ha guadagnato di più.

Un po’ più complicata, però, è la questione quando non si è una coppia ma si è solo amici oppure quando si esce insieme ma si è ancora agli inizi. In quel caso come bisogna comportarsi? Deve pagare sempre e solo l’uomo oppure anche la donna, almeno qualche volta, dovrebbe strisciare la carta sul Pos?

Per non sbagliare è sempre meglio rivolgersi alla massima autorità in materia: il libro del galateo. Il galateo, un po’ come i testi sacri, non è mai cambiato nel corso dei secoli e dalla sua nascita fino ad oggi detta legge in fatto di buona educazione. Su chi debba pagare il conto al ristorante non ci sono dubbi ma la risposta, a molti, non piacerà per nulla.

Ecco chi deve pagare il conto al ristorante

Sei stata invitata a cena fuori da un amico per l’ennesima volta e non sai se sarebbe opportuno che pagassi tu oppure no? Non ti preoccupare: per toglierti ogni dubbio, vediamo che cosa dice il libro del galateo, la massima autorità in materia.

Il galateo racchiude un insieme di regole anche piuttosto ferree se vogliamo ma, come tutte le “Leggi” non si discutono: si applicano e basta. Per quel che riguarda colazioni, pranzi e cene al ristorante o anche solo un semplice caffè o aperitivo la regola che vale da ché mondo è mondo è sempre la medesima: paga chi invita.

Dunque un tempo, visto che alle donne non era permesso fare inviti, era scontato che pagasse sempre l’uomo. Oggi fortunatamente non è più così e se una donna invita un amico, un collega, un conoscente a bere qualcosa o a cena fuori, allora spetterà a lei pagare visto che l’invito è partito da lei.

Pertanto anche la donna al ristorante può pagare. Anzi: in alcune situazioni deve essere proprio lei a farlo in quanto sarebbe da vere maleducate proporre l’invito e poi far pagare qualcun altro. Una cosa che, invece, non fa mai fatta nel caso di cene di coppia è dividere il conto: questo è davvero di pessimo gusto anche alla millesima uscita. La buona educazione dice che se non possiamo permetterci di pagare anche per l’altra persona allora evitiamo di invitarla e, al massimo, ci limitiamo ad un caffè e due chiacchiere o ad una passeggiata.