Basta bikini in spiaggia: ecco il costume da bagno più amato dell’estate 2025 – Viagginews.com

Indossi ancora il bikini in spiaggia? Secondo le tendenze dell’estate 2025 il vero protagonista è un altro costume da bagno.

Per molti l’arrivo della stagione estiva coincide solo con un elemento: il bikini. L’ormai celebre costume da bagno femminile, amato dalle donne di qualsiasi età, è entrato a far parte degli armadi estivi, trasformandosi in un simbolo di libertà, spensieratezza e voglia di divertimento.

Dopo aver rivoluzionato la moda balneare delle donne, il bikini si è gradualmente consacrato come vero e proprio capo di abbigliamento, in grado di arricchire la propria fisicità in spiaggia. Disponibile in molteplici varianti e modelli, il bikini rappresenta ancora oggi un vero e proprio must have dell’estate.

Le tendenze social 2025, tuttavia, fotografano l’arrivo di una nuova moda da spiaggia, pensata per le donne di qualsiasi età e fisicità. Il costume da bagno più amato della stagione estiva 2025, difatti, potrebbe non essere il tradizionale bikini.

Stop ai bikini: l’estate 2025 e la novità in spiaggia

L’estate 2025 ha un solo nome ed è one-piece swimsuit, meglio noto come costume intero. Tornato alla ribalta dopo anni di proibizionismo sulle spiagge, il costume intero è ora al centro dell’abbigliamento balneare dell’estate italiana e fotografa un interessamento generale per la moda vintage e più retrò. Anche tra i più giovani, difatti, il costume intero si è trasformato in un vero e proprio capo alla moda, da sfoggiare in diversi colori e modelli.

Dal classico ed elegante nero, fino al color sabbia, il costume intero è in grado di abbracciare in modo omogeneo il corpo femminile, disegnandone le curve e valorizzandone anche il punto vita. Nei modelli più recenti, il costume intero si presenta anche nella variante monospalla, ideale per chi preferisce un effetto più contemporaneo. I costumi più chic della stagione, inoltre, preferiscono riflessi metallo, oro, argento satinato e bronzo liquido, perfetti per portare un tocco di eleganza anche in spiaggia.

Non manca anche l’animalier, ideale per chi vuole distinguersi anche in spiaggia con fantasie leopardate, zebrate e tigrate. Accanto alle stampe, inoltre, esplodono le tonalità gioiello, come il rubino, l’ametista, lo smeraldo e lo zaffiro, in grado di esaltare maggiormente anche l’abbronzatura di chi li indossa. Vivaci e senza eccessi, questi colori valorizzano anche certe fisicità, accentuando l’effetto ottico per chi vuole nascondere qualche chilo di troppo.