Viaggiare sicuri, in queste destinazioni dormi sonni tranquilli: la classifica delle migliori del mondo – viagginews.com

Per vivere una vacanza da sogno in completa tranquillità, è essenziale scegliere la giusta destinazione sulla base di fattori importanti: ecco le più sicure del mondo.

Viaggiare è uno degli aspetti più piacevoli della vita. Nel periodo estivo come in quello invernale, le ferie o particolari impegni diventano occasione per staccare dalla monotonia della quotidianità. Ciò significa spesso allontanarsi dal proprio Paese, alla ricerca di nuove avventure.

Andare all’estero può significare vivere esperienze insolite e indimenticabili. Una possibilità offerta dalla differente ambientazione e dalla cultura con la quale si entra a contatto. Quella che dovrebbe idealmente essere una vacanza da sogno tuttavia, può facilmente trasformarsi in un incubo.

Ciò avviene a causa di fattori che spesso vengono sottovalutati e che sono relativi alla stessa meta scelta per il proprio viaggio. La sicurezza dovrebbe essere sempre messa al primo posto quando si seleziona una destinazione. Ma quali sono gli elementi che rendono un luogo perfetto per una permanenza senza pericoli e imprevisti?

Naturalmente l’assenza o il basso tasso di criminalità, uno dei problemi che mettono maggiormente a rischio i turisti. A ciò si aggiunge anche la qualità delle infrastrutture sanitarie, che possano venire in soccorso in caso di necessità. Infine, le condizioni climatiche favorevoli e l’assenza di calamità naturali.

Un recente studio ha valutato questi ed altri importanti criteri, giungendo a stilare una classifica dei Paesi più sicuri in cui viaggiare nel 2025. Il risultato è sorprendente.

La classifica dei Paesi più sicuri: come si posiziona l’Italia

Capita spesso di restare incantati di fronte alle immagini di scenari fiabeschi e monumenti che sembrano superare le capacità umane. Tutte visioni che invitano, almeno una volta nella vita, a raggiungere quella sognata destinazione per poter ammirare le sue bellezze con i propri occhi.

Prima di farlo però, è bene considerare che alcuni dei posti in apparenza più attraenti, potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza dei viaggiatori. Sulla base delle sue ricerche, HelloSafe ha stabilito le prime tre sorprendenti mete in cui trascorrere sonni tranquilli.

Si classifica al primo posto l’Islanda, un vero paradiso di serenità. Il tasso di criminalità è talmente basso che la polizia non ha bisogno di essere armata, mentre il sistema sanitario e politico è efficiente e funzionale. Sarà davvero difficile andare incontro a brutte sorprese.

Completano il podio al secondo posto, Singapore che è nota per una scarsa criminalità ed una legge severa, e Danimarca al terzo posto, con un’eccellente qualità della vita. Si fa notare tra le prime 15 posizioni la grande presenza dell’Europa, che occupa ben 12 posti in totale.

Al quarto e quinto posto si trovano infatti Austria e Svizzera, che sono seguite da Cechia, Slovenia e Finlandia. Anche in questi casi, i fattori positivi si indentificano in ottime infrastrutture sanitarie e politiche, oltre che in una criminalità quasi assente.

Il successo in continua crescita dell’Italia come meta turistica, non è ripagato da una buona posizione in classifica. Il Bel Paese, secondo HelloSafe, si deve accontentare di una 33esima posizione. I motivi sono probabilmente da attribuire alle calamità naturali e agli episodi legati ad economia e crimine.