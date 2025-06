Ristorante non turistico ad Amalfi dove vanno anche i campani perché fanno una cucina verace – viagginews.com

Ad Amalfi c’è un ristorante non turistico dove vanno anche le persone del posto: la cucina è verace e buonissima, la vista davvero mozzafiato.

Ammirata da tutti, italiani e non, e spesso luogo suggestivo di diverse pellicole cinematografiche e serie televisive, la Costiera Amalfitana è una delle perle dell’Italia; un posto indubbiamente magico dove trascorrere alcuni giorni di vacanza, per un soggiorno davvero indimenticabile.

Ovviamente, oltre ad offrire un mare splendido e luoghi suggestivi, grazie a tutta la bellezza del posto, una vista ad Amalfi (il cuore della Costiera Amalfitana) porta soddisfazione anche alle nostre papille gustative per la grande tradizione culinaria campana.

Ma dove mangiare, ad Amalfi, per avere del buon cibo ma anche un luogo dove poter pranzare o cenare in tutta tranquillità? Detto che, la città, è piena di ristoranti espressamente rivolti ai turisti, ce n’è uno non turistico dove la cucina è verace e la vista è stupenda: ecco di quale si tratta, un locale dalla grande tradizione a cui si affidano anche le persone del posto.

L’osteria non turistica ad Amalfi: ci vanno davvero tutti

Se, nell’imminenza di un soggiorno ad Amalfi, siamo indecisi su dove andare a mangiare, ecco che l’account TikTok Campaniafoodandblog ci viene in soccorso: con un video, infatti, il food blogger ha parlato a lungo di un’osteria non turistica proprio ad Amalfi, in grado di offrire a tutti i suoi clienti un’esperienza davvero unica fra buon cibo e panorama mozzafiato.

Aperta dal 1947 e con quasi ottant’anni di storia e a soli cinque minuti di distanza da Amalfi, l’Osteria Rispoli mette a disposizione dei suoi clienti non soltanto una cucina verace, rappresentata da piatti buonissimi perfettamente inseriti nella tradizione culinaria campana, ma anche l’opportunità di mangiare su una splendida terrazza panoramica sospesa del cielo, in grado di regalare una vista mozzafiato davvero unica nel suo genere.

Quale miglior modo per gustare un primo piatto come gli gnocchi alla sorrentina, o una classica caprese, se non quello di osservare tutta la bellezza della Costiera Amalfitana? Con un menù squisito sotto ogni punto di vista (dai primi ai secondi, passando per contorni, antipasti e dolci) e una location da sogno, l’Osteria Rispoli è una scelta sicuramente da fare, che compiono tra l’altro anche gli abitanti del posto che vogliono mangiare bene e in totale tranquillità. Se Amalfi è una meta della tua estate, comincia a segnare il nome di questa osteria sulla tua lista!