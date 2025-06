In questo supermercato vendono solo cibo scaduto eppure è sempre pieno di gente: ecco dove si trova

Comprereste mai del cibo scaduto? Ebbene c’è un supermercato che vende solo alimenti scaduti ed è sempre strapieno di clienti.

Il mondo, da sempre, si divide in due schieramenti: chi mangia il cibo anche dopo una settimana dalla data di scadenza riportata in etichetta e chi, per non correre rischi, lo getta nell’immondizia addirittura il giorno prima. Chi avrà ragione? Come nella maggior parte delle situazioni della vita, la risposta giusta non c’è.

Tutto dipende dal cibo. Alcuni possono essere consumati tranquillamente anche oltre la data di scadenza indicata anche perché, quasi sempre, si tratta semplicemente di un suggerimento “da consumarsi preferibilmente entro” e non di una regola. Ci sono alimenti che, al contrario, devono essere tassativamente consumati entro la data indicata altrimenti si possono correre rischi.

Fatto sta che nei nostri supermercati è vietato tenere a scaffale prodotti dopo la data di scadenza riportata sulla confezione: sono passibili di multa in caso di controlli. Non funziona così ovunque. In altri paesi ci sono negozi che hanno fatto della merce scaduta il loro punto di forza e vendono solo quella.

Qui puoi comprare solo cibo scaduto: ecco dove si trova il negozio

Sprecare cibo non va mai bene, questo lo sappiamo. Non fa bene al Pianeta che deve smaltire più rifiuti e non fa bene nemmeno al nostro portafoglio visto che il cibo che gettiamo via lo abbiamo pagato. C’è un supermercato che ha fatto della lotta allo spreco la sua missione e vende solo alimenti scaduti.

Come è facilmente intuibile questo negozio non si trova in Italia in quanto, come precisato, nel nostro Paese non è possibile vendere alimenti che hanno oltrepassato la data di scadenza riportata sulla confezione. E’ possibile, al massimo, venderli fino al giorno prima ma non oltre anche se in realtà oltrepassata quella data sono ancora sicuri, al massimo meno saporiti e con meno proprietà nutrizionali ma restano comunque commestibili e sicuri.

In Danimarca, invece, la musica è diversa e da WeFood – una piccola catena nata a Copenaghen – si vendono solo prodotti scaduti rimasti invenduti dalle grandi catene di distribuzione. Si tratta di alimenti naturalmente ancora commestibili, non pericolosi: alimenti in scatola, biscotti, merendine, pasta, passata di pomodoro, tè, caffè, bibite. Non si vendono certo carne, pesce, formaggi o altri cibi freschi che potrebbero aver sviluppato germi e batteri.

La Danimarca ha sviluppato, quindi, un modo intelligente per evitare che cibo ancora commestibile finisca nell’immondizia. Senza contare che questo cibo scaduto viene venduto a prezzi super scontati e, quindi, aiuta anche persone in difficoltà economiche a mettere assieme il pranzo con la cena ogni giorno. Non è un caso, infatti che Wefood è sempre strapieno di clienti in cerca di occasioni.