Ida Platano, vacanze da sogno: ecco dove si trova – Video

Le vacanze da sogno di Ida Platano: l’ex-tronista di Uomini e Donne si rilassa così in un luogo che è veramente uno spettacolo – VIDEO

L’estate è arrivata per tutti, anche (e soprattutto) per i vip e i personaggi noti del web e della televisione: finiti i vari programmi e in attesa di ritornare a lavoro, sono molte le celebrità che si stanno già godendo al massimo questa prima parte di estate. Tra queste, come possiamo vedere, c’è anche l’ex-tronista di Uomini e Donne Ida Platano.

Arrivata in studio come dama del trono over, la Platano è stata protagonista, nel corso degli anni, di varie edizioni del dating show di Maria De Filippi, fino ad arrivare ad essere scelta come prima tronista “over” del programma. Ad oggi, nonostante continui la sua professione di hair stylist, è comunque una volto ben noto del mondo dello spettacolo, oltre che del web come influencer.

Essendo seguitissima, non sono passati inosservati i recenti post su Instagram, che la mostrano in vacanza in un posto da sogno: Ida non ha dubbi e per lei è veramente “il paradiso”, ma non pensiamo che nessuno possa darle torto…

Dove sta passando le vacanze Ida Platano: uno spettacolo

Ida Platano, come ben sappiamo, lavora e vive a Brescia da diverso tempo, ma è siciliana: in questo inizio di estate, ha proprio scelto di trascorrere alcuni giorni di relax in Sicilia, mostrando ai suoi follower le meraviglie dell’isola. Sui vari post social, che la mostrano bellissima in costume intero e con occhiali da sole, sono veramente esplicativi: oltre che una piscina, appare un paesaggio da sogno poco dopo l’alba.

Un posto magico dove passare le vacanze, che sicuramente Ida Platano avrà modo di godersi in tutta serenità, anche grazie alla meraviglia del luogo. Intanto, mentre la sua notorietà sui social aumenta (ad oggi, solo su Instagram, vanta più di 700mila follower) in molti continuano a chiedersi se sia di nuovo single oppure no.

Mesi fa, aveva parlato di una frequentazione in corso con un nuovo conosciuto a Roma, ma da alcuni indizi pare che, di recente, questa relazione si sia conclusa. A questo punto, la domanda è lecita: tornerà a Uomini e Donne il prossimo settembre, o per il momento Ida sceglierà di godersi la sua vita lontana dagli studi televisivi? Quanto ai riflettori, ormai, quelli rimangono sempre accesi su di lei.