Hai mai sentito parlare del digiuno delle uova? Ti sgonfierai in pochissimo tempo. – (viagginews.com)

Hai mai sentito parlare del digiuno delle uova? Se vuoi sgonfiare pancia e gambe sembra la soluzione perfetta.

Le piscine e le spiagge hanno aperto ormai da qualche giorno eppure c’è chi ancora non è soddisfatto di come si vede in costume. Così si iniziano a rimandare le uscite sempre più in là, cercando di sistemare la situazione all’ultimo. Spesso non si tratta neanche di chili di troppo, ma del fatto che pur essendosi trattenuti la pancia appare un po’ gonfia.

Con i cambi di stagione non è strano che il fisico faccia sorprese del genere quindi non serve preoccuparsi. Di sicuro è una seccatura pensare di aver già fatto una dieta per rimettersi in forma ci si ritrovi con questo inestetismo così evidente. Spesso si tratta solo di un rallentamento temporaneo del metabolismo, ma è possibile velocizzare il processo con la giusta strategia.

Per fortuna non serve fare chissà che magie e correre in palestra bensì provare il cosiddetto digiuno delle uova. Non si tratta di una dieta che si nomina spesso più che altro perché richiede parecchia forza di volontà per essere seguita e naturalmente saper apprezzare questo cibo. Non dura molto anche perché bastano pochi giorni per vedere i primi risultati.

Come si può perdere peso con le uova

Il principio su cui si basa questa strategia di emergenza è simile a quello della dieta chetogenica. Mangiare frutta, verdura e dolci spesso porta a gonfiore nella zona addominale, mentre mangiare quasi solo proteine lo contrasta. Invece di proporre fonti come carne o pesce però si opta per le uova come alimento principale per un periodo variabile fra i tre e i cinque giorni.

Proprio perché è una dieta lampo ma molto restrittiva bisogna armarsi di tenacia e mangiarle a tutti e tre i pasti principali. Ci si può sbizzarrire con le cotture variando fra omelette, uova all’occhio di bue o in camicia. L’importante è bere solo acqua o caffè senza zucchero e non prevedere verdura, frutta o altre fonti di proteine.

Come condimento sono ammessi il burro se poco, sale e pepe per dare un po’ di sapore e nient’altro. In caso si decida di provare a prolungare questo regime alimentare occorre ammorbidire un po’ le regole, prevedendo anche verdure, formaggio e carne magra. L’importante è ricorrere al digiuno delle uova come ultima risorsa, non come soluzione fissa.