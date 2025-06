È questo il segreto che usano anche negli hotel per asciugamani sempre morbidi: puliti, igienizzati e soffici – viagginews.com

Come mai quando entriamo in una camera d’albergo o in un B&B troviamo sempre asciugamani belli morbidi?

Ma la domanda non è finita: e come mai invece in casa li compriamo nuovi, li laviamo e ci sembrano morbidissimi ma dopo pochissimo tempo cambiano aspetto? Una ragione ci deve pur essere. Scopriamola.

L’emozione di usare un asciugamano morbido e profumato sulla pelle è piacevolissima. Purtroppo spesso è un’emozione destinata a spegnersi presto perché dopo pochi lavaggi, gli asciugamani non sono più gli stessi. È un problema comune ritrovarsi con gli asciugamani ruvidi e striminziti, e le cause possono essere diverse: per esempio l’uso sconsiderato di detersivi aggressivi o ammorbidenti in quantità sbagliate.

Ma per fortuna il problema si può risolvere senza spendere una fortuna solo in asciugamani. Come farli tornare morbidi e avvolgenti come se li aveste appena comprati.

I consigli della nonna per avere asciugamani sempre soffici

I rimedi più efficaci e facili da seguire per mantenere gli asciugamani soffici come appena comprati. Basterà correggere alcune abitudini di lavaggio e asciugatura, ma c’è dell’altro.

Gli asciugamani, col tempo, perdono la loro morbidezza, un processo quasi naturale. Ma ci sono dei motivi per cui succede, partendo dall’acqua dura e ricca di calcare che lascia depositi sulle fibre rendendo il tessuto più rigido e meno assorbente. Anche i detersivi e gli ammorbidenti, nonostante il nome, possono essere causa di problemi. Utilizzare troppo detersivo o ammorbidente può avere l’effetto opposto rispetto a quello desiderato poiché gli accumuli di prodotto impediscono alle fibre di respirare e dunque di rimanere morbide. E anche un lavaggio a temperature troppo elevate può danneggiare le fibre naturali, rendendole fragili e dure. E i raggi UV del sole possono rovinare le fibre di cotone, facendole diventare rigide e meno piacevoli al tatto.

Come fare a rimediare al problema? Usando l’aceto bianco e limone, per esempio. L’aceto bianco, è risaputo, è uno degli alleati più potenti e naturali per il bucato. Grazie alle sue proprietà sgrassanti e ammorbidenti, aiuta a sciogliere i residui di detersivo e calcare che si accumulano nelle fibre. Il limone aggiunge un profumo fresco e naturale e un effetto igienizzante. Versate mezza tazza di aceto bianco e il succo di mezzo limone nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice. Prima di avviare il ciclo principale, fate partire un prelavaggio con acqua fredda per far agire bene la miscela. Poi fare il lavaggio con il detersivo che si usa di solito.

Le nonne consigliano anche la camomilla, nota per le sue proprietà calmanti, ma non solo per il nostro copro e la nostra mente: aiuta infatti a fare star bene anche le fibre tessili, rendendole più morbide. Per usare la camomilla come ammorbidente naturale, prepara una tazza di infuso con una bustina, lascialo raffreddare completamente e poi versalo in una bacinella con acqua calda. Immergi gli asciugamani per 10-15 minuti, quindi strizzali delicatamente e stendili ad asciugare. E poi il bicarbonato di sodio per eliminare gli odori e migliorare la morbidezza. Scioglilo in acqua tiepida (2 cucchiai in una bacinella d’acqua) e immergi gli asciugamani per una notte intera. Il giorno successivo, strizzali delicatamente e stendili all’ombra per evitare che il sole danneggi le fibre.