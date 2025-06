Tutte le mamme stanno mettendo questo olio dietro le orecchie dei figli e sul pavimento di casa: il motivo è sorprendente – viagginews.com

Ci sono prodotti naturali che oltre ad essere davvero utili si rivelano multi funzioni: perché conoscere l’olio di Tea tree.

Ci siamo talmente abituati a scaffali pieni di prodotti specifici, ognuno per un’esigenza diversa, che quasi ci dimentichiamo quanto fosse semplice – e spesso più efficace – il metodo delle nostre nonne. Pochi ingredienti, ben scelti. E con mille usi diversi. Funzionava, eccome se funzionava.

Oggi, in un’epoca che ci ha reso forse un po’ troppo consumisti, c’è chi sta riscoprendo il valore della semplicità. Non a caso gli oli essenziali stanno vivendo una seconda giovinezza: piccoli flaconi che racchiudono proprietà sorprendenti. Non solo per profumare l’ambiente – come molti pensano – ma per vere e proprie azioni pratiche. E, in certi casi, anche per puzzare. Già, non sempre l’effetto ricercato è quello che ci si aspetta.

Uno degli oli più versatili in assoluto? Il Tea Tree. E no, non serve solo nei diffusori. C’è chi lo sta applicando dietro le orecchie dei propri figli, e chi lo diluisce per pulire i pavimenti di casa. Una doppia funzione che lascia stupiti. E il motivo per cui sempre più mamme stanno adottando questo piccolo trucco merita di essere conosciuto.

Perché le mamme lo stanno usando sui figli e sui pavimenti di casa

Dietro a quelle gocce di olio di Tea Tree si nasconde un piccolo trucco che sta facendo il giro delle chat scolastiche. E il motivo è tutt’altro che banale. I pidocchi, infatti, non fanno vacanze estive e neppure invernali. E non c’è scuola, colonia o centro estivo che possa dirsi del tutto al riparo.

L’olio di Tea Tree, grazie alle sue proprietà repellenti, aiuta a tenere lontani questi ospiti indesiderati. Non li elimina, sia chiaro, ma crea una barriera naturale che ne scoraggia l’insediamento. Ecco perché molte mamme ne applicano una goccia dietro le orecchie o vicino alle tempie dei figli, prima di mandarli a scuola o a una giornata di giochi (con parsimonia perché ha un odore molto forte).

Altre preferiscono aggiungerne qualche goccia allo shampoo, così da integrare l’azione protettiva nella routine quotidiana. Con la giusta accortezza, naturalmente: gli oli essenziali vanno sempre dosati con attenzione, specialmente sui bimbi piccoli.

Ma i pavimenti? Anche lì il Tea Tree fa la sua parte. Qualche goccia nell’acqua del secchio basta per ottenere un’azione disinfettante naturale e un profumo fresco, che aiuta a mantenere l’ambiente più sano.

Un prodotto, questo, tutto sommato semplice che torna utile soprattutto in casa, quando ci sono bimbi che giocano a terra. E non stupisce che questo piccolo flacone sia diventato un alleato prezioso per tante famiglie che ogni giorno lottano con batteri e parassiti di ogni tipo.