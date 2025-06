Il trucco per l’aria condizionata che gli hotel non vogliono che tu sappia: però meglio non abusarne

Come far funzionare l’aria condizionata in hotel e trovare la camera fresca quando si rientra? Esiste un trucco che gli albergatori non vogliono far sapere: si fa così.

Quante volte è capitato di andare in vacanza in estate avere una bellissima camera di albergo con aria condizionata e riuscire a sopravvivere alla calura, ma rientrare in hotel e trovare la stanza caldissima? È la cosa più comune che possa succedere in questo periodo dell’anno per chi viaggia tra gli alberghi. Eppure c’è un trucco per far funzionare il condizionatore anche quando si è fuori e che permette così di ritrovare la stanza fresca.

La maggior parte degli alberghi oggi è dotata di chiavi elettroniche che permettono l’accesso alla stanza e magari anche ad altre zone dell’albergo. Queste chiavi non servono solo per aprire le porte, ma anche per far funzionare gli elettrodomestici presenti: dalla luce al condizionatore.

Quando si esce dalla camera bisogna per forza di cose portare con sé la chiave elettronica, in caso contrario si resta chiusi fuori e non si può più rientrare. Ma quando si estrare la card dall’apposita custodia il condizionatore, così come la luce, smette di funzionare. Questo significa, in estate, che quando si rientra in albergo ci si ritrova con una camera calda, bisogna accendere il condizionatore e poi aspettare che questo faccia “effetto”. E se vi dicessimo che c’è un modo per riuscire a far funzionare l’aria condizionata anche quando non siete in camera?

Aria condizionata in camera di albergo, come lasciarla in funzione quando si è fuori

Il trucco sta tutto nello sfruttare il meccanismo di funzionamento della chiave elettronica nella custodia posizionata solitamente sul muro vicino la porta di ingresso. Del resto è posizionandola al suo interno che tutti i confort tecnologici a disposizione cominciano a funzionare.

Quando alla reception l’addetto consegna la chiave elettronica al cliente solitamente questa è accompagnata da un altro cartoncino che serva a custodire la card. Bene tutto quello che bisogna fare per avere l’aria condizionata accesa anche quando si è fuori è dividere in due questo cartoncino se è troppo grande e inserirlo nella custodia al posto della chiave elettronica.

A questo punto si potrà notare che tutto quello il condizionatore continuerà a funzionare proprio come se fossimo ancora lì. Si tratta di un trucchetto infallibile che gli albergatori non vogliono far sapere per risparmiare ed è giusto utilizzarlo con parsimonia. Sprecare energia non è mai un bene, ma se si tratta di un’uscita di qualche ora si potrebbe pensare tranquillamente di metterlo in pratica.