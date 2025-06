I magnifici 3 siti che permettono di viaggiare gratis sono sempre più usati: attenzione, ne arrivano anche altri – viagginews.com

Come viaggiare a costo 0, o quasi: sempre più siti danno delle opportunità da sogno a tutti i viaggiatori e molti altri ne arriveranno, ecco cosa c’è da conoscere.

A prescindere dalle mete scelte e dai vari stili di vita, a tutti piace viaggiare e l’estate è il periodo in cui, la maggior parte delle persone, decide di investire in un viaggio, per staccare la spina per un po’ di giorni e ricaricare le batterie in vista del ritorno a lavoro e di un nuovo anno.

Chi è solito prenotare viaggi sa bene che il periodo scelto fa la differenza in merito al costo: un conto è prenotare in determinati mesi e in determinati giorni, un conto è avere flessibilità e sfruttare al massimo le offerte messe a disposizione. Fortunatamente, trovare info su alloggi e biglietti aerei è davvero molto immediato e sempre più siti propongono un confronto di offerte (ma non solo) in base alle nostre esigenze.

Ecco quindi che, con un po’ di attenzione e dedizione, il viaggio può essere molto economico e, in alcuni casi, anche totalmente gratuito: questi tre siti offrono delle opportunità davvero incredibili e tanti altri ne arriveranno.

Viaggi gratis (o quasi): i siti da conoscere e da sfruttare

Vuoi partire ma il tuo budget è davvero bassissimo? Niente paura, perché il web offre diverse opportunità e grazie a tre siti è possibile trovare soluzioni alternative. Ad esempio, Workaway è una piattaforma che mette in contatto i viaggiatori con gli host che, in cambio di vitto e alloggio, chiedono dell’aiuto; ecco quindi che, mettendo a disposizione competenze e buona volontà, si risolve il problema dell’alloggio e del vitto.

Le mansioni possono andare dall’aiuto in casa all’assistenza in giardino, ma anche ad esempio l’insegnamento di una lingua e molto altro; per iscriversi al sito è necessario pagare una quota, ma la rete è molto solida e sviluppata con host in tutto il mondo. HouseSitters funziona in maniera similare, ma questa volta viene richiesto che, in cambio dell’alloggio, ci si prenda cura della casa e anche degli animali.

Il terzo sito è Couchsurfing, che offre la possibilità di dormire sul divano di persone locali, in cambio semplicemente di compagnia e di uno scambio: una grande occasione per confrontarsi con diverse culture e creare legami di amicizia oltre i confini nazionali. Altri siti come Servas e WWOOF offrono sempre viaggi low cost sulla base di ospitalità e volontariato, ma esistono poi opzioni di scambio di casa offerte da siti come ScambioCasa, HomeLink e HomeforHome.