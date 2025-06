Dalla cheesecake al reiwa: dove mangiare i dolci giapponesi più buoni d’Italia – viagginews.com

Scopri i migliori dolci giapponesi in Italia: perché la cheesecake al matcha e il reiwa stanno cambiando la pasticceria italiana

In Italia il culto del dolce ha radici profonde. Dai grandi classici come il tiramisù o la cassata siciliana fino alle moderne interpretazioni gourmet delle pasticcerie d’autore, il nostro paese ha sempre celebrato il momento finale di un pasto con eleganza e gusto. Negli ultimi anni, però, si è fatta strada una nuova tendenza che arriva da lontano e conquista sempre più appassionati: i dolci giapponesi.

Non si tratta solo di una moda passeggera, ma di una vera e propria rivoluzione del palato. In un’epoca in cui si cerca sempre di più l’equilibrio tra gusto e leggerezza, queste creazioni nipponiche sembrano rispondere perfettamente al desiderio di raffinatezza e novità. Chiedersi dove mangiare i dolci giapponesi più buoni d’Italia non è più una curiosità per pochi, ma una domanda sempre più frequente tra appassionati e food blogger.

Le pasticcerie giapponesi, infatti, propongono dessert che colpiscono prima di tutto per la loro estetica: linee pulite, colori delicati, porzioni misurate. Ma è al primo assaggio che si capisce la vera differenza. Al posto della dolcezza eccessiva, c’è equilibrio. Al posto della pesantezza, una leggerezza quasi impalpabile. Sempre più italiani, incuriositi o già affascinati dalla cultura nipponica, iniziano a cercare dove mangiare i dolci giapponesi più buoni d’Italia, specialmente nelle grandi città.

Dal matcha al cioccolato: i dolci giapponesi da assaggiare almeno una volta

Tra i luoghi che propongono queste meraviglie, Milano non può mancare. Presso il centro commerciale Melata Bloom, si trova Hiromi Cake, una pasticceria giapponese che ha portato anche qui il meglio della tradizione dolciaria nipponica. Due dolci in particolare attirano l’attenzione degli amanti del genere: la cheesecake al matcha, una mousse al formaggio su base biscotto al tè verde, e il reiwa, una mousse di cioccolato al latte con cuore croccante di biscotto.

Queste creazioni sono esempi perfetti di come estetica e tecnica possano fondersi con materie prime di altissima qualità. Tuttavia, va detto che i prezzi proposti da Hiromi Cake al Melata Bloom non sono alla portata di tutti, e diversi visitatori li ritengono poco giustificati rispetto all’esperienza complessiva. Il consiglio è quindi di provare una volta per curiosità, sapendo di trovarsi in uno spazio raffinato ma non propriamente economico. Ecco cosa aspettarsi da un assaggio da Hiromi Cake:

Dolcezza delicata, mai invadente

Ingredienti giapponesi autentici

Presentazioni curate nei minimi dettagli

Prezzi alti, soprattutto per porzioni ridotte

Se vi state chiedendo dove mangiare i dolci giapponesi più buoni d’Italia, Milano offre delle risposte concrete, anche se non sempre accessibili. Ma per chi cerca un viaggio sensoriale nel gusto nipponico, anche solo un morso può valere l’esperienza.