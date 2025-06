Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2025: cos’è successo tra Adinolfi e Loredana – Video

Mario e Loredana sono stati trasportati in un altro luogo; per loro in gioco c’era un prova che avrebbe permesso di ottenere un premio ambitissimo, ma com’è andata tra di loro?

È l’Isola più dura di sempre. Lo aveva promesso Veronica Gentili e in effetti così sembra proprio essere, se si considera che questa è l’edizione che ha avuto più abbandoni da parte dei concorrenti; ben 6 dall’inizio del reality. Concorrenti che non ce l’hanno fatta a sopportare la dura quotidianità dell’Honduras ci sono sempre stati, ma mai come questa volta. E intanto anche chi resta continua ad essere sottoposto a prove impossibili come quella per Loredana e Mario.

Un’Isola dei famosi durissima, si diceva, ma anche non molto amata. Gli ascolti, nonostante i tanti cambiamenti -dalla conduzione agli ospiti in studio fino all’inviato Petrelli- non sembrano proprio convincere il pubblico che non sta premiando il reality come nelle speranze di Mediaset.

Ascolti bassi che fanno già circolare voci di chiusura anticipata. Nei giorni scorsi, l’opinionista ed esperto di gossip Amedeo Venza, ha scritto sui social che Mediaset è pronta chiudere l’Isola con 2 settimane di anticipo, e che le puntate che restano andranno in onda due volte la settimana così da arrivare quanto prima alla finale del 30 giugno.

Intanto i concorrenti in Honduras continuano a vivere il gioco e le sue difficoltà; gli ultimi in ordine di tempo sono stati Mario e Loredana che hanno dovuto prendere una decisione solo all’apparenza difficile.

Mario e Loredana, niente ha impedito di cedere alla tentazione

I due concorrenti sono stati presi e trasportati dalla produzione in una zona diversa delle isole che formano l’arcipelago dove si svolge il reality. Qui ad attenderli c’era la prova a cui si sarebbero dovuti sottoporre: una scelta un po’ tra egoismo e bene collettivo.

Ad attenderli sulla spiaggia c’era infatti un tavolo apparecchiato con tanto di pranzetto in bella vista. I due a quel punto hanno dovuto superare una prova: escludere due dei loro compagni dalla stessa prova. Per i due non c’è stato niente di più semplice in realtà e hanno immediatamente fatto i nomi di Cristina e Jey.

A quel punto nulla ha impedito ai due di cedere alle tentazioni e consumare il primo vero pasto da un mese a questa parte.