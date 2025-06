Stabilimento o spiaggia libera? È questa la soluzione perfetta: risparmi e hai tutti i comfort – viagginews.com

Trascorrere una giornata presso uno stabilimento balneare è costoso. La spiaggia libera, invece, anche se gratuita, può essere scomoda. Ecco che cosa fare.

La stagione balneare è iniziata e le persone si sono già riversate sulle spiagge per godere delle acque fresche del mare. Come tutti gli anni, anche questa volta, i costi ‘imposti’ dagli stabilimenti non sono passati inosservati. Occorre spendere soldi per tutto, dall’ingresso al cibo. La spesa si moltiplica se la famiglia è numerosa o se ci sono altre esigenze.

Per tale ragione, tanti individui decidono di optare per le spiagge libere. Qui i costi rasentano lo zero, ma la mancanza di comfort può essere un ostacolo. Fortunatamente, esiste una terza soluzione. Difficilmente ci si pentirà di aver optato per tale alternativa.

Giornata al mare, cosa scegliere tra gli stabilimenti e le spiagge libere: la soluzione ideale

Trascorrere una giornata al mare può essere molto costoso. Il biglietto di ingresso per lo stabilimento, i lettini, gli ombrelloni e il cibo, infatti, possono pesare notevolmente sul proprio portafoglio, soprattutto se si desidera vivere la stagione estiva in modo attivo e se si hanno dei bambini. Le spiagge libere, invece, sono del tutto gratuite, ma prive di tutti quei comfort che la maggior parte delle persone cerca.

Non ci sono bagni, chioschi, lettini e ombrelloni. Bisogna portarsi tutto da casa, facendo non poca fatica e dovendo sopportare un bel po’ di stress. Per fortuna, esiste una terza soluzione. Si sta parlando delle spiagge libere attrezzate. Non serve alcun biglietto per entrare, ma si ha la possibilità di accedere a diversi servizi a un prezzo economico.

Lettini e ombrelloni si possono affittare tranquillamente, ma non è vietato neanche portare i propri oggetti. Si può portare il pranzo al sacco, godere di una doccia per liberarsi dalla salsedine, accedere ai bagni e contare sul servizio di salvataggio. Ovviamente, ci sono delle variazioni tra una spiaggia e un’altra. Non tutte sono attrezzate alla perfezione. Per tale ragione, prima di partire, è importante raccogliere informazioni a sufficienza.

Non ci sarà più bisogno di spendere un capitale per godersi il mare. Con pochi euro, si avrà la possibilità di prendere il sole e fare un bagno rigenerante. Uno dei lati negativi è dato dal numero delle persone, che aumenta verso l’ora di pranzo. Bisogna organizzare bene il proprio spazio per evitare di stare troppo attaccati agli altri. Le prime ore del mattino, tuttavia, sono perfette e rilassanti per vivere tale esperienza.