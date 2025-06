Per funzionare bene le zanzariere devono essere sempre ben pulite: solo così elimini sporco e polvere

Zanzariere pulite a prova di sporco, per funzionare bene devono essere immacolate, ecco come fare.

Avere zanzariere poco pulite significa contribuire all’inquinamento dell’aria domestica. Polveri, smog, ragnatele, residui di insetti, e chi più ne ha più ne metta, devono essere rimossi per farle funzionare bene! Consigli per ottimizzare efficacia e tempi.

Non è solo una questione estetica, ma significa proteggere sé stessi e i cari da microorganismi come batteri e acari che sono un guaio per tutti, non solo per i soggetti allergici. Come se non bastasse per funzionare bene devono essere pulite con cura e attenzione, perché è noto che le zanzariere anche di ultima generazione, siano comunque delicate.

Non serve spendere chissà quanti soldi, ma compiere i gesti giusti seguendo un procedimento pratico e alla portata di tutti, non solo di esperti del pulito. Indicazioni facili per aver zanzariere pulite, bisogna fare attenzione a non tirare la rete, e non solo. Con questi strumenti diventerà un gioco da ragazzi farle funzionare bene.

Metodo per avere zanzariere pulite: per farle funzionare devi far così

Se la zanzariera è fissa, scorrevole o avvolgibile, cambia la gestione. Infatti, smontarla con delicatezza, è più comodo, ma se non si può fare, poco importa, basta seguire questi passaggi. Con un piumino cattura-polvere o aspirapolvere a bocchetta morbida si aspirano i primi residui di sporco.

Si elimina la polvere più grossa e i residui si sporco accumulati nel tempo, ma non bisogna esercitare troppa forza, altrimenti si distrugge la maglia sottile. Segue poi la pulizia con il sapone neutro e l’acqua disciolti in una bacinella. Basta un cucchiaio di sapone di Marsiglia o detersivo per piatti, o anche solo un panno morbido da passare sulla rete. Poi si risciacqua con un secondo panno inumidito.

Ma per avere un risultato più profondo, spazzole doppie, una interna ed esterna, permettono di pulire la rete da ambe le parti nello stesso momento. Sono perfette per le zanzariere fisse. Anche il nebulizzatore da riempire con acqua, aceto bianco e qualche goccia di olio essenziale al tea tree o limone, è un impeccabile disinfettante.

Combinare in parti uguale acqua e aceto, o acqua e bicarbonato, o acqua e sapone di Marsiglia, sono le mosse migliori.

Si spruzza direttamente sulla rete, si lascia agire, e poi si passa un panno in microfibra. Asciugare sempre con uno strofinaccio pulito, oppure lasciare asciugare all’aria. Così, si evita la formazione di muffa o puzze.

Ultimi consigli, mai esercitare troppa forza o usare prodotti come candeggina e ammoniaca, sono troppo aggressivi. Se si tratta di zanzariere avvolgibili, vanno svolte e bloccate per evitare che si riavvolgano all’improvviso. Ma se sono esterno vanno pulite più spesso, magari settimanalmente con un panno asciutto, a cui seguirà una pulizia profonda ogni due mesi.