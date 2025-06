Multe fino a 30 mila euro al posto di blocco: se trovano questi oggetti sei fregato

Se state partendo per un viaggio usando l’auto come mezzo di trasporto attenzione a non prendere una multa da 30 mila euro.

Viaggiare in auto o spostarsi quotidianamente con questo mezzo per recarsi a lavoro ha dei vantaggi. Niente rischi di perdere il treno, di ritrovarsi bloccati in stazione o all’aeroporto e poter portare tante valigie e accessori. Paese che vai, però, usanza che trovi. Attenzione a quali oggetti caricate in macchina per lavoro, vacanza o altre finalità.

Il Codice della Strada raccoglie tante regole e conoscerle tutte è impossibile. Ci sono divieti e obblighi noti ma anche indicazioni di cui si ignora l’esistenza. Sapete, ad esempio, che è vietato attraversare la strada in obliquo, che sono vietati gli assembramenti sui marciapiedi e non si può guidare con braccio o gomito fuori dal finestrino?

Non solo, è vietato lasciare il finestrino abbassato in sosta perché è un’incitanzione a delinquere per i ladri ed è anche vietato avere l’aria condizionata accesa in sosta. Se queste regole italiane vi sembrano strane dovreste conoscere quelle estere. Ad esempio in una nazione europea si rischia una multa da 30 mila euro per avere con sé in macchina alcuni oggetti.

Sanzioni pesantissime con questi oggetti in auto

Se avete in programma un viaggio itinerante in Spagna con spostamenti in auto oppure state pensando di trasferirvi in questa nazione è bene che conosciate una particolare infrazione che potrebbe costare fino a 30 mila euro. Le Autorità spagnole hanno stabilito che non si potranno più portare in macchina alcuni oggetti perché minano la sicurezza stradale mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella delle altre persone.

Sono considerati oggetti illegali le telecamere e i radar di sorveglianza non autorizzati, gli strumenti da caccia non legali, le torce modificate, le armi da fuoco non registrate e le sostanza pericolose ed esplosive se prive di autorizzazione. Gravi violazioni della direttiva possono costare anche 30 mila euro di multa.

In Italia non esiste questo tipo di divieto, il nostro Codice della Strada sottolinea gli oggetti che dobbiamo obbligatoriamente avere in macchina e non quelli da non avere. Il triangolo, il gilet catarifrangente, il seggiolino per i bambini quando ci sono bimbi a bordo, il disco orario se previsto nelle zone di sosta e le catene da neve in determinati periodi dell’anno. Ogni altro oggetto può essere portato in auto per scelta personale a condizione che non limiti la visuale e non possa causare incidenti.