La beauty routine low cost esiste: a svelarla sono le donne della Parigi della Belle Époque – Viagginews.com

Vuoi conoscere i segreti di bellezza low cost? Scopri la routine beauty delle donne della Parigi della Belle Époque.

Negli ultimi anni, la beauty routine è entrata a far parte della quotidianità di moltissime persone in tutto il mondo. Settore in continua evoluzione, le routine di bellezza si presentano oggi in una forma molto più articolata, più simile ad un vero e proprio rituale di benessere.

Complice le ispirazioni di stampo coreano, la beauty routine moderna prevede una serie di step da eseguire in ordine per ottenere un risultato visibile. Dalla detersione profonda della pelle, fino alle fasi finali riservate all’idratazione, la skincare odierna risulta essere un mix perfetto tra scienza e benessere.

Nonostante l’approccio sempre più articolato dell’epoca contemporanea, il settore beauty ha attraversato innumerevoli fasi e trasformazioni nel corso degli anni. Uno dei momenti migliori, risale al periodo della Belle Époque parigina, dove i segreti di bellezza delle donne francesi dettavano legge in tutta Europa.

Beauty routine? I segreti low cost della Belle Époque

Le beauty addicted esistono da molto tempo prima dell’avvento dei social media. Questo quanto raccontato nel libro The Art of Being Beautiful (L’arte di essere bellissime), un percorso all’interno dei segreti di bellezza della Parigi della Belle Époque, pubblicato da Officine Universelle Buly, antico marchio di cosmesi parigina.

Protagonista assoluta del periodo, la donna parigina della Belle Époque si rivela essere particolarmente attenta al proprio aspetto fisico e al mantenimento di quest’ultimo. Oltre alle lunghe passeggiate nei boulevards e le attività all’aria aperta, la donna parigina ama utilizzare lozioni e pomate per il viso, oltre alle acque profumate, essenziali all’interno della toilette.

Ristretta a pochi passaggi essenziali, la cosmesi di fine Ottocento risultava essere meno complessa rispetto alla skincare moderna, ma altrettanto efficace e meno dispendiosa. Le donne della Belle Époque, difatti, amavano trattare la propria pelle e lasciarla naturale: la detersione, spesso eseguita con creme a base di olii essenziali, doveva pulire e idratare a fondo il viso. Nella routine beauty delle donne parigine del secolo scorso, non poteva mancare l’idratazione, step essenziale per ottenere una pelle morbida e luminosa. Quest’ultima veniva effettuata tramite l’utilizzo di creme e balsami fatti in casa con ingredienti naturali. Erano popolari l’acqua di rose, la glicerina, l’olio di mandorla e gli infusi di erbe.