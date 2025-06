I gatti non hanno solo l’udito super-sviluppato, secondo la scienza possono fare qualcosa di… incredibile!

Oltre ad aver l’udito super-sviluppato, i gatti possono stupire in un modo del tutto inedito.

Tutti sanno che i gatti hanno un udito super-sviluppato, ma quanti conoscono davvero cosa comporta? Non è dire banalmente che sono capaci di “sentire benissimo”, perché oltre a ciò, ci sono delle funzionalità tipiche delle specie che rendono questo essere vivente un vero supereroe! Chi ama i mici dopo questo articolo, li adorerà ancora di più!

I gatti hanno un udito super-sviluppato, oltre che una vista acuta che permette loro di orientarsi abilmente anche al buio. È nella loro natura di predatori poter fare questo, ma c’è qualcosa che rende scettici gli umani. Il dubbio amletico proviene da una constatazione di molti padroni: “perché se lo chiamo, nemmeno si gira? Forse non sente? Sta male?”

Avere delle accortezze del genere nei confronti del proprio amichetto, è sintomo di essere un bravo padrone, ma c’è la scoperta di un’amara verità. I cani al richiamo arrivano subito, mentre invece i gatti ignorano, evitano o addirittura scappano.

Uno studio del 2019 condotto dalla Azabu University di Sagamihara e pubblicato su Scientific Reports, svela qualcosa di incredibile sui gatti.

Lo studio ha visto coinvolti i gatti domestici di famiglia e quelli che abitano i “cat cafè”, i bar abitati da colonie feline con cui i clienti interagiscono. Sottoposti a un esperimento di associazione tra immagine e suono, è venuto fuori qualcosa di sorprendente.

I gatti hanno l’udito super-sviluppato, ma possono… far di più!

A ogni micetto è stata mostrata la foto di un altro gatto, accompagnando ciò dalla voce registrata del padrone. In certi casi, la voce pronunciava il nome dell’animale in foto, in altri quello di altri gattini. C’è stato un secondo esperimento uguale ma con le foto di esseri umani con cui gli animali avevano confidenza.

I gatti domestici quando hanno visto la foto di un gatto o di un umano associati al nome corretto hanno reagito guardando, e poi tornando a farsi i fatti propri. Mentre hanno osservato con stupore e per più tempo quelli in cui era manifesta l’incongruenza, cioè nomi e foto non corretti. Più tempo il felino era stato in famiglia, maggiore era la forza con cui rispondeva all’esperimento. Cosa significa?

Che il gatto compie un’associazione tra volto e nome, sia per altri gatti che per umani. Vuol dire che il gatto impara velocemente! Non è vero che non ascoltano o non sappiano riconoscere il nome. Ci sentono benissimo, e sanno riconoscere il loro nome e quello degli altri coinquilini umani e felini!

I gatti del cafè hanno reagito allo stesso modo, ma più moderatamente. Per gli studiosi perché probabilmente non convivono solo con uno o due gatti, ma con molti di più, quindi è leggermente più complicato ricordarsi di tutti, umani compresi.

I gatti imparano presto il loro nome e quello degli esseri viventi che convivono con loro! L’udito super-sviluppato permette di sentire benissimo, e di cogliere le differenze che servono per imparare a codificare la realtà circostante!