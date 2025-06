Comprare casa tramite agenzia immobiliare o da privato: rendiamo più semplice la scelta

Dubbi se comprare casa affidandosi all’agenzia immobiliare oppure direttamente da un privato? Valutiamo pro e contro.

Siete pronti a compiere il grande passo, comprare casa. Avere la propria indipendenza investendo in un bene che sarà di proprietà anche se costerà caro dovendo chiedere un mutuo in banca. Accettando i sacrifici si avrà tra le mani un gioiello da lasciare ai figli o da rivendere un domani.

Gli italiani tra affitto e mutuo non hanno dubbi, scelgono il secondo. La casa di proprietà è un sogno molto importante che fa sentire liberi, indipendenti e al sicuro. Un tetto sulla testa che mai nessuno potrà togliere (riuscendo a pagare puntualmente le eventuali rate del mutuo, si intende) e un bene da lasciare in eredità ai figli o nipoti.

Per realizzare questo sogno si chiedono sacrifici ma quando si entrerà da quella porta tutto sarà più leggero. Il problema, però, è trovare la casa da acquistare. Potrebbe non essere così semplice soprattutto se il budget è limitato. C’è chi impiega anni a trovare la soluzione perfetta e solo affidandosi ad un’agenzia immobiliare. Cercare da soli rivolgendosi direttamente ai privati, infatti, è più complicato e rallenterà la ricerca.

Casa, pro e contro dell’acquisto con o senza agenzia immobiliare

Abbiamo già visto un vantaggio della ricerca tramite agenzia. Si avranno più opzioni da valutare e non si andrà al buio dato che l’agente immobiliare conoscerà le esigenze del cliente e presenterà immobili in linea con quanto cercato. Inoltre l’agenzia si occuperà di dare un valore alla casa, di proporre un’offerta congrua e soprattutto di verificare che l’abitazione sia in regola, non abbia ipoteche né difformità catastali.

Un altro vantaggio dell’affidarsi ad un’agenzia immobiliare è quello di avere assistenza continua per la predisposizione dei documenti e delle pratiche burocratiche. Tutto questo naturalmente ha un costo, forse l’unico svantaggio della soluzione. Solitamente l’agenzia si prende una percentuale variabile tra i 2 e il 5% del costo della casa.

Volendo rivolgersi direttamente ad un privato, dunque, si risparmieranno questi soldi. In più si avrà libertà di contrattare personalmente il prezzo tentando di abbassarlo il più possibile e la transazione sarà veloce. Sono diversi, però, gli svantaggi legati all’acquisto da privato.

Bisognerà pensare in autonomia a tutte le pratiche burocratiche e alla raccolta della documentazione necessaria per effettuare la compravendita. Si dovrà calcolare correttamente, poi, il reale valore della casa per non correre il rischio di pagare più del valore di mercato dell’immobile. Infine, il maggiore svantaggio è dover verificare in prima persona che tutto sia in regola e che la vendita possa essere realmente effettuata.