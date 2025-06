Vuoi una macchina più smart? Ora puoi ottenerla in poche mosse grazie ad Alexa – Viagginews.com

Sapevi che la tua macchina può diventare smart grazie ad Alexa? Ecco come trasformarla in poche semplici mosse.

Nell’epoca delle intelligenze artificiali e delle tecnologie più avanzate, anche l’automobile sta attraverso una graduale trasformazione verso un concetto più smart e personalizzabile. Con l’introduzione dei computer di bordo, caratterizzati da molteplici funzionalità, le auto più moderne hanno iniziato ad offrire un’esperienza sempre più immersiva e completa.

Dalle funzionalità più semplici come ricevere, inoltrare chiamate e messaggi, fino alla ricerca internet con comando vocale, le auto contemporanee offrono una connettività senza precedenti grazie a numerosi sistemi di infotaintment integrati. Nonostante la popolarità di questi ultimi modelli, sono molte le macchine ancora in uso meno sviluppate dal punto di vista tecnologico.

Grazie al supporto di devices di terze parti e all’installazione di dispositivi smart, è possibile convertire anche i modelli più obsoleti di auto in mezzi tecnologicamente avanzati. Per farlo, basterà ricorrere ad Alexa, l’assistente vocale più amato al mondo sviluppato da Amazon e disponibile a meno di 30 euro.

Alexa trasforma la tua auto: come installare le funzionalità smart

Chi sogna la comodità di un assistente vocale anche in macchina, da oggi potrà ricorrere alle funzionalità di Amazon Echo Auto, il nuovo dispositivo pensato per trasformare qualsiasi modello di auto in una macchina intelligente. Si tratta di un piccolo device, disponibile sull’e-commerce a meno di 30 euro, il quale permetterà una connessione continua con il dispositivo Alexa installato in casa. Echo Auto 2 è caratterizzato dalla presenza di cinque microfoni, studiati per captare la voce anche con finestrini aperti, musica ad alto volume e bambini in auto.

Il dispositivo Amazon andrà alimentato tramite la porta USB della propria auto o, in alternativa, alla presa accendisigari e si collegherà automaticamente allo stereo dell’auto. La connessione ad internet verrà fornita dallo smartphone del conducente, al quale si connette tramite l’app di Alexa, gratuita e disponibile per Android e iOS. Echo Auto 2 è in grado di rispondere ai comandi vocali, eseguire delle tasks su richiesta, lanciare app, inviare messaggi e mettere musica.

L’assenza di uno schermo da guardare, inoltre, permetterà al concedente di evitare distrazioni potenzialmente pericolose per la propria incolumità e quella dei passeggeri. Echo Auto 2, tuttavia, richiederà un telefono sempre connesso e attivo, al fine di ricevere le informazioni direttamente da Alexa Home. In presenza di uno smartphone scarico o senza connessione dati, Echo Auto 2 non potrà essere utilizzato.