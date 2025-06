Vuoi essere in forma tutto l’anno? Scopri come con la dieta di Maria De Filippi

Il desiderio di un corpo in forma è il tuo obiettivo principale? Con la dieta di Maria De Filippi sarà facile ottenerlo.

L’arrivo del mese di giugno coincide con l’inevitabile voglia di rimettersi in forma, in tempo per la tanto temuta prova costume. I chili di troppo, spesso accumulati durante i mesi invernali, risultano essere particolarmente evidenti durante il cambio di stagione, in cui i vestiti pesanti lasciano spazio agli abiti leggeri ed estivi.

In questo caso, ricorrere ad una alimentazione bilanciata e ad un aumento dell’attività fisica, risultano essere i due strumenti più efficaci per la perdita di peso. Le scelte alimentari scorrette e reiterate nel tempo, difatti, possono incidere negativamente sul peso forma, appesantendo la silhouette con chili in eccesso.

Tra diete ferree, piani alimentari veloci e cure detox, è fondamentale non stressare eccessivamente il proprio organismo con periodi di digiuno e con una alimentazione troppo sregolata. È fondamentale, al contrario, prediligere una alimentazione equilibrata e sempre in linea con il proprio corpo.

In forma tutto l’anno con la dieta di Maria De Filippi

Nella rosa dei personaggi televisivi più noti, Maria De Filippi è uno dei volti più apprezzati dal pubblico. Presenza rassicurante e familiare da anni, la conduttrice di Uomini e Donne vanta un fisico longilineo e tonico. Sebbene la costituzione di Maria De Filippi sia di natura esile, la conduttrice ha dichiarato più volte di seguire un piano alimentare preciso ed equilibrato tutto l’anno. De Filippi, quindi, si sarebbe mostrare molto concentrata sulla propria salute fisica, alternando l’attività motoria ad una dieta sana.

Secondo quanto rivelato dalla conduttrice stessa, il piano alimentare di Maria De Filippi prediligerebbe diverse porzioni di frutta e verdura durante il giorno. Nessuna carne rossa all’interno della sua dieta, sostituita da una presenza assidua di carne bianca e proteine vegetali. Sebbene sia una amante della pasta, Maria De Filippi preferirebbe mangiarne in piccole quantità, accompagnata da condimenti sani e fatti in casa.

Consumatrice accanita di caramelle, come è possibile notare durante la conduzione dei programmi, Maria De Fillippi non amerebbe invece i dolci. Questa caratteristica, essenziale all’interno del suo piano alimentare, la porterebbe ad evitare tutto l’anno gli zuccheri raffinati e i dolci troppo calorici. Amante dello sport, Maria De Filippi praticherebbe crossfit 3-4 volte a settimana, oltre al tennis e all’equitazione. Il segreto della sua forma fisica risiede nel mangiare cibi di qualità e con moderazione, prediligendo pasti ravvicinati e porzioni più piccole.