Sai che il cloro rovina i capelli? Per proteggerli devi seguire queste dritte. – (viagginews.com)

Se ami passare l’estate in piscina fai attenzione al pericolo che corrono i tuoi capelli. Il cloro può rovinarli in fretta.

Ai primi di giugno aprono le piscine pubbliche e inizia il periodo migliore dell’anno per gli studenti fino alle superiori, ma non solo. Rilassarsi sul lettino accanto alla piscina e godersi il fresco dell’acqua è un piacere a qualsiasi età, naturalmente prendendo le giuste precauzioni. Non ci riferiamo solo alla protezione solare, ma anche all’esposizione che abbiamo al cloro della vasca.

Salvo le acque termali e alcuni parchi acquatici che si sono convertiti all’utilizzo dell’ozono infatti è ancora necessario per disinfettare l’acqua. Negli anni poi la sua concentrazione è stata alzata un po’ alla volta per ridurre i rischi di sviluppare infezioni o micosi dopo il bagno in piscina. Per quanto risulti utile però non è amico della pelle e ancora meno lo è per i capelli.

Esporli spesso all’azione del cloro durante le giornate in cui si vuole stare a mollo provoca infatti diversi fastidi. Prima di tutto irritazione del cuoio capelluto, che si secca e tende a sviluppare forfora oltre a prudere parecchio. Per fortuna c’è una strategia che permette di andare in vasca senza pensieri, almeno se seguita alla lettere.

Come trattare i capelli prima e dopo la piscina

Arrivare in piscina durante una giornata rovente spinge a entrare in acqua di corsa, ma la prima cosa da fare sarebbe una doccia calda e veloce. In questo modo si rimuoveranno residui di prodotti cosmetici che combinandosi con il cloro potrebbero danneggiare la pelle. Dopodiché è importante indossare una cuffia da nuoto in silicone invece di quelle in tessuto.

Questo materiale infatti riduce molto il possibile contatto dei capelli con l’acqua, perché a tenuta stagna se messa bene aderente. Dopo il bagno appena si esce dalla vasca è il momento della seconda doccia, anche se è bene ripeterla dopo ogni bagno. Bisogna usare acqua tiepida e shampoo o docciaschiuma che risultino delicati sulla pelle.

Se si va spesso in piscina conviene anzi cercare un detergente specifico per il cloro perché questo può accumularsi sul cuoio capelluto. In caso non bastassero queste precauzioni e i capelli apparissero secchi è meglio procurarsi delle maschere ristrutturanti per la chioma. Ne esistono di apposite per chi pratica il nuoto come sport e quindi risulta più esposto al problema.