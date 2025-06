Prima di partire per le vacanze è questa la cosa importante da non dimenticare: devi farlo almeno 8 settimane prima – viagginews.com

Qualcuno è già in ritardo ma può riuscire a recuperare, per tutti gli altri attenzione alle cose da fare prima di partire.

Ci sono cose da fare assolutamente almeno 8 settimane prima di partire per le vacanze altrimenti si rischia di rovinare tutto: non partire, rimanere bloccati lontano dall’Italia e, nel peggiore dei casi, ammalarsi.

Gli italiani più abituati a vacanze speciali, sanno bene come pianificare il viaggio con largo anticipo e nei dettagli. Nessun particolare deve essere dimenticato. Eppure, succede ancora che non tutto venga fatto nel modo corretto e il rischio di rovinare le vacanze è molto alto, se non probabile. Ci sono cose che tutti noi dobbiamo fare prima di metterci in viaggio, specialmente se la nostra meta è all’estero.

Quando parliamo di paesi stranieri e molto lontani, la prima cosa a cui dobbiamo pensare sono i vaccini. Secondo le direttive sanitarie europee e internazionali, occorre verificare con almeno 8 settimane di anticipo quali vaccinazioni potrebbero essere necessarie per entrare in sicurezza nel Paese di destinazione. Il rischio di contrarre malattie infettive, in alcuni paesi è molto alto. In Italia ci pensa direttamente il Ministero della Salute a darci tutti i consigli fondamentali per una vacanza senza problemi.

Prima di partire per le vacanze devi farlo assolutamente: parola di Ministero

I consigli del Ministero della Salute e dagli ambulatori di medicina dei viaggi: per molti Paesi extraeuropei, come Asia, Africa e Sud America, sono richiesti vaccini specifici contro malattie infettive altamente pericolose come la febbre gialla, l’epatite A, la febbre tifoide, la rabbia o l’encefalite giapponese.

Il tempo non è sempre amico perché per alcune di queste vaccinazioni è previsto un ciclo che può durare più settimane. Ecco perché bisogna organizzarsi almeno 2 mesi prima della partenza. Il certificato di vaccinazione è obbligatorio per passare i controlli doganali. Per richiedere le vaccinazioni, dovete rivolgervi al medico di famiglia o a un centro specializzato in medicina dei viaggi non appena si inizia a pianificare la vacanza. Il portale del Ministero degli Affari Esteri (viaggiaresicuri.it) e i servizi della propria ASL di riferimento offrono informazioni aggiornate sulle esigenze sanitarie necessarie per viaggiare nei vari Paesi.

Ma le vaccinazioni non sempre sono sufficienti: sarebbe bene effettuare controlli sulla salute, specie se si soffre di patologie croniche o si è in terapia farmacologica. In questo caso è fondamentale partire con tutta la documentazione necessaria, nome dei medicinali compreso perché può cambiare di paese in paese. E poi, è consigliabile stipulare una buona assicurazione sanitaria di viaggio che possa coprire eventuali spese mediche all’estero, ricoveri, rimpatri o cure urgenti, malattie infettive.