Piante da appartamento che purificano l’aria: ecco le più resistenti e belle – ViaggiNews.com

Ci sono piante da appartamento, che necessitano di poche cure e che sono perfette per purificare l’aria in casa.

Ci sono piante da appartamento che sono in grado di purificare l’aria della casa. Alcune possono essere considerate delle vere e proprie alleate della salute e del benessere. Purificano l’aria perché assorbono sostanze inquinanti e dannose come smog, benzene, formaldeide e altri elementi presenti in detergenti, vernici e mobili.

Per prendersi cura di queste piante, non occorre avere il pollice verde. Sono, infatti, abbastanza facili da curare perché poco impegnative e resistenti. Scopriamo insieme quali sono le piante da appartamento che purificano l’aria, le più resistenti e belle per una casa dall’aria pulita e fresca.

Le piante che purificano l’aria in casa dallo smog e non solo

Come detto, esistono delle piante che sono in grado di purificare, migliorando la qualità dell’aria negli spazi chiusi. Ecco alcune delle piante che purificano l’aria in casa dallo smog e non solo.

Sanseveria : conosciuta anche come Lingua di Suocera , si tratta di una pianta molto resistente e che non ha bisogno di molte cure, oltre a essere in grado di trasformare anidride carbonica in ossigeno la notte e filtrare le sostanze prima citate come benzene e formaldeide. È tra le piante che purificano l’aria nella stanza da letto o in ambienti che hanno poca luce.

: conosciuta anche come , si tratta di una pianta molto resistente e che non ha bisogno di molte cure, oltre a essere in grado di la notte e filtrare le sostanze prima citate come benzene e formaldeide. È tra le piante che o in ambienti che hanno poca luce. Spatifillo : pianta elegante e con fiori bianchi, è una purificatrice naturale. È in grado di combattere, con potenza, ammoniaca, formaldeide e acetone, ad esempio. Per quanto riguarda la luce, bastano un’illuminazione moderata e un terreno umido. Vanta delle foglie di color verde lucido. Bella e utile, la Spatifillo è una delle migliori piante da appartamento che purificano l’aria.

: pianta elegante e con fiori bianchi, è una purificatrice naturale. È in grado di combattere, con potenza, ammoniaca, formaldeide e acetone, ad esempio. Per quanto riguarda la luce, bastano un’illuminazione moderata e un terreno umido. Vanta delle foglie di color verde lucido. Bella e utile, la Spatifillo è una delle migliori piante da appartamento che purificano l’aria. Ficus Benjamina : è una pianta che cresce in modo rigoglioso, filtrando agenti inquinanti con successo. Per curarla basta evitare ristagni d’acqua , optando per irrigazioni regolari e una luce diffusa. Vanta – come detto – importanti proprietà di purificazione dell’aria, che purificano – appunto – dalle esalazioni nocive di vernici, mobili e pavimenti. Chiaramente, trasforma l’anidride carbonica in ossigeno.

: è una pianta che cresce in modo rigoglioso, filtrando agenti inquinanti con successo. Per curarla basta , optando per irrigazioni regolari e una luce diffusa. Vanta – come detto – importanti proprietà di purificazione dell’aria, che purificano – appunto – dalle esalazioni nocive di vernici, mobili e pavimenti. Chiaramente, trasforma l’anidride carbonica in ossigeno. Dracena : ne esistono diverse varietà, che sono molto utili per eliminare tossine come tricloroetilene e xilene. È una pianta che necessita luce indiretta e attenzione all’umidità del terreno. Questa può filtrare inquinanti come formaldeide, benzene, xilene, toluene e tricloroetilene.

: ne esistono diverse varietà, che sono molto utili per eliminare tossine come tricloroetilene e xilene. È una pianta che necessita luce indiretta e attenzione all’umidità del terreno. Questa può filtrare inquinanti come formaldeide, benzene, xilene, toluene e tricloroetilene. Kenzia: rigogliosa e bellissima, è una delle piante che purificano l’aria in casa fornendo ossigeno. Vanno evitati i raggi del sole diretti, prediligendo zone in penombra e facendo innaffiature senza eccedere e causare ristagni di acqua.

Le piante migliorano l’aspetto degli ambienti di casa e, al tempo stesso, diminuiscono l’inquinamento domestico con successo.