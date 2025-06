Non volevo il solito panino per la spiaggia, così mi sono preparata questa ‘piadina’: così sfiziosa che tutti hanno voluto la ricetta – viagginews.com

Il dilemma di ogni estate: cosa mangiare a pranzo in spiaggia? I più ‘viziati’ scelgono il ristorante ma se il ristorante non c’è?

Meglio allora portarsi qualcosa da casa, specie se leggero e poco unto, in modo da mangiare in spiaggia senza fare troppi danni. Una ricetta buona, leggera ma nutriente che può cambiarti le giornate in spiaggia.

Una ricetta molto facile che unisce il piacere di uno spuntino leggero ma nutriente. L’ideale per pranzare in spiaggia dove i cibi troppo grassi sono nemici non solo della dieta ma anche della forma che occorre mantenere in spiaggia per affrontare ore di sole cocente e nuotate dispendiose. Quanto vi piace la piadina?

Anche la piadina potrebbe diventare un alimento troppo grasso, se ci mettiamo salumi a volontà di certo non facciamo un favore al nostro organismo. In spiaggia, almeno. Ma se vi dicessimo che esiste un modo per preparare una piadina leggera e nutriente allo stesso modo? Forse un giorno ci ringrazierete.

Piadina con i fiocchi di latte, uno spuntino light ma nutriente: come prepararla

Quando si decide di mangiare in spiaggia, la scelta migliore è puntare su cibi freschi, leggeri, come insalate di verdure, pasta fredda, frutta e verdura cruda, cereali, o piatti freddi con pesce o carne. Ma anche la nostra piadina fa al caso vostro.

Con i fiocchi di latte si può preparare una piadina proteica ma senza carboidrati, dunque leggera e versatile. Un’alternativa alla classica piadina facilissima da realizzare, si può farcire a vostro gradimento ed è veloce da preparare. Gli ingredienti:

175 g di fiocchi di latte

Timo o rosmarino q.b.

Come procedere: distribuire i fiocchi di latte su una teglia rivestita da carta forno, compattare bene in modo da formare la base della piadina. Infornate a 190°C in forno ventilato per circa 12 minuti, in seguito rimuovete l’acqua in eccesso formata e continuate la cottura per altri 13 minuti circa, per un totale di 25 minuti. La piadina sarà pronta quando avrà una consistenza compatta e leggermente dorata. A questo punto, staccatela delicatamente dalla carta forno e conditela secondo i vostri gusti preferiti, sia con ingredienti salati che dolci.

Per chi cerca una piadina ancora più ‘alternativa’, si può aggiungere una manciata di cornflakes sbriciolati sulla superficie dei fiocchi di latte prima di infornare. Occorre distribuirli uniformemente premendo leggermente per farli aderire, quindi procedete con la cottura normale. I cornflakes daranno alla vostra piadina speciale una nota croccante e un sapore leggermente dolce che si sposa perfettamente con farciture sia salate che dolci.