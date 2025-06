E’ tempo di sole e vacanze, ma occhio alla chioma: cosa fare per evitare di avere capelli danneggiati al ritorno, i trucchi da seguire – Viagginews.com

Ora che sole e vacanze sono a un passo è bene prestare attenzione alla salute della chioma, c’è il rischio che si rovini se non si effettuano alcune azioni.

L’arrivo di sole e vacanze è atteso da tantissime persone, soprattutto perché apprezzano le giornate più lunghe in cui è possibile stare fino a tardi all’aria aperta e desiderano poter staccare la spina almeno per qualche giorno. Nonostante questo momento sia tanto desiderato, bisogna mettere in conto un problema non da poco, soprattutto per le donne, i danni che i raggi solari possono provocare alla chioma, rendendola secca e disidratata.

Si tratta di una situazione piuttosto comune, che potrebbe dover gestire anche chi solitamente presta massima attenzione ai suoi capelli, sia quando si reca in salone, sia a casa. A rendere ancora più complesso il tutto può esserci poi la salsedine e l’acqua salata del mare, per questo è bene sapere come si debba agire prima che il quadro possa peggiorare, al punto tale da ritrovarsi quasi costretti a un taglio drastico per rimediare.

Come evitare che la chioma si rovini a causa del sole

Stare al sole può avere vantaggi importanti, molti notano un miglioramento nell’umore grazie alla vitamina D, oltre che al sistema immunitario, ma è bene utilizzare alcuni accorgimenti ben precisi se non si vogliono correre rischi. Questo vale innanzitutto per pelle e occhi, per questo è fondamentale non dimenticare mai le protezioni, oltre a indossare gli occhiali da sole, specie se si hanno gli occhi chiari, che risultano essere più delicati.

Un’attenzione altrettanto importante dovrebbe essere rivolta anche ai capelli, in modo tale quelli delle donne, che possono facilmente inaridirsi e diventare poco belli da vedere e da toccare. I primi a finire nel mirino sono i bulbi e le punte, soprattutto se restano esposti ai raggi solari per diverse ore, con il rischio concreto di andare incontro a conseguenze gravi e permanenti se non si agisce in un’ottica preventiva.

Il problema può essere evidentemente più grave se vengono toccati i bulbi, che non sono altro che la parte più vicina alla radice, per questo non si può escludere di non avere il naturale ricambio dopo la caduta stagionale. Una volta conclusa la stagione più calda, potrebbe esserci un vero diradamento con l’autunno, quando sarebbe normale che parte della chioma ormai “morta” possa cadere per essere sostituita da capelli nuovi.

La chioma tende poi a diventare più debole a causa dell’effetto della salsedine, per questo chi non vuole rinunciare ai bagni in mare dovrebbe agire in un’ottica preventiva. Particolarmente indicati sono i solari, non solo quelli pensati per proteggere la pelle, ma anche quelli specifici per i capelli, disponibili sia in crema sia in spray, da applicare sia quando si fa lo shampoo sia prima di esporsi al sole. E proprio lo shampoo svolge un ruolo cruciale, si dovrebbero preferire quelli riequilibranti ed emollienti, in grado di dare nutrimento. Il “lavoro” può poi essere ultimato attraverso l’applicazione di balsami e maschere con funzione riparatrice, in modo particolare quelli contenenti vitamine, keratina e lino.

Non si può poi dimenticare quanto possa essere importante un’alimentazione adeguata, puntando su frutta e verdura e cibi ricchi di vitamine del gruppo B, vitamina E, zinco e acidi grassi omega-3. Se possibile, almeno in estate sarebbe bene ridurre l’uso di phon e piastra, oltre a tinte troppo aggressive.