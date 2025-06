Dopo un anno chiusa negli armadi della casa al mare c’è puzza di muffa? Prova questo trucco e sentirai subito la differenza

Gli armadi della casa al mare hanno un cattivo odore e proprio non vi va di riporre i vestiti? Niente paura, la soluzione è più semplice di quanto si possa pensare.

È del tutto normale che dopo parecchi mesi chiuso l’armadio, una volta aperte le ante, emani un odore sgradevole di aria stantia, se non di muffa. Come fare allora in questi casi? La soluzione è molto più semplice di quanto si possa immaginare.

L’odore di chiuso può rovinare anche i vestiti, per questo è importante riuscire a trovare la soluzione più giusta. Quando si tratta poi degli armadi della casa al mare rimasti chiusi per parecchi mesi, se non un intero anno, il cattivo odore è garantito.

La prima cosa da fare, in questi casi, è lasciare aperte le ante dell’armadio anche per qualche ora e lasciare arieggiare. Se possibile, l’ideale sarebbe anche eliminare l’eventuale polvere accumulata e a quel punto passare “all’arma” segreta: i sacchetti profumati.

Sacchetti profumati per armadi fai da te

I sacchetti profumati sono gli alleati migliori quando si vuole eliminare odore di chiuso e muffa dagli armadi e avere allo stesso tempo degli abiti profumati e che sappiano di fresco. Se li si prepara da sé poi si ha il vantaggio di poter scegliere in assoluta autonomia e libertà le fragranze, optando per prodotti che sia più naturali possibili.

Per creare i sacchetti profumati bastano pochi elementi di base; dei sacchetti -meglio scegliere contenitori che siano quanto più traspiranti possibile magari realizzati in lino o cotone- spago o ago e filo per chiudere la bustina ed, infine, i profumatori naturali ma anche prodotti che facciano da base assorbente per l’umidità come riso o bicarbonato.

Tra le fragranze che più hanno un effetto duraturo si segnalano: lavanda e rosmarino, arancia e chiodi di garofano ma anche menta e limone. Nel primo caso basta aggiungere nel sacchetto del riso o dei fiori secchi di lavanda, 5 gocce di olio essenziale alla lavanda per intensificare il profumo e qualche ramoscello essiccato di rosmarino. Lasciando sempre come base il riso per la seconda profumazione lasciar essiccare delle bucce di arancia, aggiungere una decisa di chiodi di garofano e qualche goccia di olio all’arancia dolce e il gioco è fatto.

Per un profumo che sa davvero di estate e freschezza non si può non optare per menta e limone. Il procedimento è sempre lo stesso: lasciar essiccare menta e scorza di limone (anche grattugiata) aggiungere qualche goccia di olio essenziale alla menta peperita e chiude poi il sacchetto con nastro o spago.

Una volta ottenuti i sacchetti profumati possono essere riposti in cassetti e ante dell’armadio, ma possono andar bene anche in scarpiere e valigie. Quando l’effetto del profumo sembra svanire, basta aggiungere qualche goccia di olio essenziale e il sacchetto profuma di nuovo.