Tagliare i capelli in casa senza danni? Da oggi è possibile grazie a questi consigli – Viagginews.com

Vuoi cambiare look a casa senza costi eccessivi? I consigli giusti per tagliare i capelli in autonomia e senza rischi.

Durante i lunghi mesi di lockdown, si era trasformata in una della attività preferite di donne e uomini, impossibilitati a recarsi dai propri parrucchieri di fiducia. Oggi, dopo il ritorno alla normalità, tagliare i capelli in casa rimane una possibilità temuta dai meno coraggiosi e apprezzata da chi desidera risparmiare qualche soldo a fine mese.

Il fai-da-te, quando si tratta di tagliere i propri capelli, può rivelare dei risultati disastrosi, soprattutto se si tratta della prima volta. Un taglio asimmetrico, una ciocca più corta delle altre o una frangia storta, possono inficiare negativamente sul risultato finale del proprio look.

In questi casi, è fondamentale ricorrere ad alcuni suggerimenti e metodi pensati per ottenere un taglio equilibrato, visivamente corretto. Grazie a questa serie di consigli, derivati dalla saggezza degli stessi parrucchieri, sarà possibile tagliare i capelli a casa evitando danni irreparabili.

I consigli degli esperti per un taglio capelli fai-da-te

Il primo passo consiste nel recuperare gli strumenti giusti e adatti al taglio dei capelli. È fondamentale evitare l’uso di forbici da carta comuni, spesso non adatte alla texture del capello e alla sua delicatezza. Le forbici professionali utilizzate dai parrucchieri, difatti, presentano lame precise, affilate, le quali permettono di ottenere un taglio netto e privo di errori. Per un taglio fai-da-te che si rispetti, inoltre, è necessario bagnare i capelli prima di procedere con il cambio look.

Il modo in cui si tengono le ciocche e le forbici, inoltre, influenza notevolmente il risultato finale del taglio. Tenere le ciocche tra le dita, tirandole verso il basso, usando le forbici perpendicolari alle sezioni dei capelli prima del taglio, garantisce un buon risultato. È fondamentale, inoltre, procedere sempre tagliando pochi millimetri di capelli alla volta, evitando tagli drastici e troppo repentini. Per non sbagliare, difatti, è consigliabile agire gradualmente su singole ciocche.

L’uso del pettine, durante il taglio, può rivelarsi particolarmente utile come strumento regolatore, ideale per fermare in anticipo eventuali errori. Per regolare la frangia, inoltre, è necessario dividerla in due sezioni, procedendo ad un taglio di circa un 1 centimetro per volta. In questo modo, sarà possibile controllare l’altezza della frangia evitando un taglio improvviso e impossibile da recuperare.