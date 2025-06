Se ti fanno questa domanda in aereo fai attenzione, mai accettare: l’assistente di volo ti spiega il perché – viagginews.com

Una semplice disattenzione in aereo può costare molto cara, portando a gravi conseguenze: ecco perché non si dovrebbe mai cedere a questa particolare richiesta.

Il viaggio in aereo è ormai un’abitudine all’ordine del giorno, che non per questo richiede scarsa attenzione. Si tratta di uno spostamento sicuro e spesso anche economico, che garantisce la possibilità di percorrere lunghe tratte in breve tempo.

I suoi vantaggi però, vanno di pari passo con un’organizzazione precisa e rigorosa. Il tutto comincia dalla prenotazione del volo, durante la quale al passeggero viene richiesto di scegliere tra numerose opzioni quelle che più si adattano alle proprie esigenze.

Per molti il risparmio è una delle priorità che influiscono sulla selezione e che è possibile mettere in atto puntando sulle soluzioni potenzialmente meno confortevoli. Accade con il bagaglio a mano, che consente di portare con sé un trolley di piccole dimensioni in cambio di un prezzo competitivo.

Ma succede anche con la scelta del posto, che implica un sovrapprezzo. Qualora si voglia spendere meno, si sarà portati a puntare sull’assegnazione casuale. Ciò significherà non avere la possibilità di scegliere un posto vicino al finestrino, piuttosto che in una determinata zona dell’aeromobile.

Una scomodità che pesa principalmente a chi viaggia con qualcuno, che potrebbe ritrovarsi così distante dal proprio compagno di avventure. Non è raro dunque, ritrovarsi di fronte ad una comune richiesta durante il volo. I professionisti del settore rivelano perché non bisognerebbe mai accettare.

Non cedere a questa richiesta in volo: può costarti cara

La permanenza a bordo di un aereo dovrebbe trascorrere nella massima tranquillità. Un obiettivo che è possibile raggiungere soltanto se gli stessi passeggeri collaborano, rispettando le regole di buona convivenza.

Non si tratta soltanto di non disturbare il proprio vicino, ma anche di mostrarsi disponibili nei confronti delle necessità del prossimo. In alcuni casi però, un eccesso di gentilezza potrebbe portare a conseguenze anche molto gravi.

Chi non è riuscito ad ottenere la prenotazione che desiderava, probabilmente chiederà di fare a cambio di posto. L’educazione condurrà, talvolta anche controvoglia, ad accettare questa richiesta in apparenza innocua. Secondo gli assistenti di volo però, questo atto di buon cuore potrebbe mettere in pericolo.

Gli esperti rivelano infatti che le generalità del passeggero sono legate al posto che occupa in base alla sua prenotazione. Ciò può voler dire che ogni azione eventualmente scorretta compiuta da chi siede al suo posto potrebbe essere attribuita al precedente occupante.

La minaccia più importante è di natura economica. Basta pensare che, in alcuni casi, la compagnia aerea stabilisce la necessità di collegare tramite applicazione la carta di credito del passeggero. Chi è seduto dunque, potrebbe ordinare cibo o acquistare costosi gadget durante il volo, chiedendo agli assistenti di farli addebitare alla persona registrata.

Il rischio dunque, è di trovare delle spese anomale sul proprio conto. A ciò si aggiungono le sanzioni derivanti dalla maleducazione. Il fumo a bordo è soltanto un esempio di quello per cui si potrebbe essere ingiustamente incolpati per il cambio di posto.