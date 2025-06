Perché i muffin si sgonfiano? Gli errori da evitare e che molti fanno – viagginews.com

I muffin sono dei dolci facili da preparare a casa. Basta seguire attentamente la ricetta, evitando alcuni errori.

Dolci amatissimi, i muffin sono gustosi, soffici e perfetti da assaporare durante sia colazioni che merende sane. Possono essere preparati in casa, proprio come facevano le nostre nonne. Il loro profumo riempie la casa ed è impossibile farne a meno per coccolarsi un po’.

Chiaramente, occorre prestare attenzione agli errori che si possono commettere in cucina, perché i muffin possono risultare gommosi o sgonfiarsi. Scopriamo perché i muffin si sgonfiano e gli errori da evitare e che molti fanno.

Il segreto per muffin morbidissimi: come non far sgonfiare i muffin e cosa sapere su tempo di cottura e il resto

Per evitare di commettere degli errori nella preparazione dei muffin, è importante seguire attentamente la ricetta. La preparazione di questo dolce è facilissima. Bastano appena quindici minuti e circa venti minuti, per quanto riguarda la cottura. Ecco qual è il segreto per dei muffin morbidissimi, come non far sgonfiare i muffin e cosa sapere su tempo di cottura e il resto.

Ingredienti:

1 uovo

110 grammi di farina 00

75 grammi di zucchero di canna

1 cucchiaino di estratto di vaniglia o cannella

55 grammi di margarina

60 millilitri di yogurt vegetale

½ cucchiaino di lievito per dolci

30 millilitri di latte vegetale

1 pizzico di sale

½ cucchiaino di bicarbonato

Preparazione:

Mescola farina, lievito per dolci, bicarbonato e sale in una ciotola. Forno statico o forno ventilato? Preriscalda come forno statico a 180°. Sbatti l’uovo, a cui aggiungere margarina e zucchero di canna. Aggiungi yogurt, latte, vaniglia o cannella, mescolando. Una volta che avrai raggiunto una crema liscia, versa il tutto nei pirottini. Cuoci per venti minuti a 180°, facendo la prova dello stecchino per controllare la cottura. Fai raffreddare per cinque minuti circa, prima di trasferirli.

Come detto, poi i muffin possono sgonfiarsi per alcuni motivi.

Cottura a temperatura troppo elevata: questa può compromettere la riuscita dei muffin portandoli, per l’appunto, a sgonfiarsi. Eccessiva quantità di lievito: occorre fare attenzione alla quantità di lievito nell’impasto, perché il rischio è che la parte superiore si rompa facendo uscire l’aria e portando, appunto, allo sgonfiamento. Spesso, è questa la causa più diffusa dei muffin che si sgonfiano. Cottura errata: mai aprire il forno durante la cottura dei muffin. La variazione di temperatura, infatti, li porta a sgonfiarsi. Meglio controllare la cottura dall’esterno e pazientare. Al massimo, il consiglio è quello di spegnere il forno e lasciare i muffin per una decina di minuti ancora.

Facendo attenzione a questi passaggi, avrai dei dolcetti appena sfornati super-deliziosi da gustare!