Pensi di essere più ecologico usando questo oggetto? La realtà è che inquini di più. – (viagginews.com)

C’è un oggetto che utilizziamo spesso convinti che sia una scelta sostenibile, ma in realtà ci porta solo a inquinare di più.

Quando si parla di avere uno stile di vita che sia attento all’ambiente si potrebbe andare avanti per ore a elencare quali pratiche adottare. Per proteggere l’ambiente sappiamo che nel proprio piccolo tutti possono fare qualcosa. Per esempio cercando di limitare l’uso dell’auto o della moto e preferendo spostarsi con la bici, a piedi o meglio ancora con con i mezzi pubblici.

Oltre a questa pratica che ormai è diventata ridondante molti cercano di acquistare le alternative ecologiche dei prodotti per le case. Già solo andando al supermercato è facile girare fra le corsie e vedere che detersivi e altri prodotti per la pulizia si presentano come “naturali” o all’interno di confezioni riciclabili. Non sempre però possiamo davvero fidarci di queste indicazioni.

Alcuni di questi prodotti infatti pur sembrando più sostenibili della versione classica in realtà non fanno davvero la differenza. Anzi, controllando si può scoprire che le emissioni e l’inquinamento che producono sia lo stesso se non addirittura superiore. Uno in particolare sarebbe meglio dimenticarlo, contando che risulta anche scomodo da usare.

Un prodotto sostenibile solo in apparenza

Sono anni che diversi bar e gelaterie servono le bibite, i frappè e i drink proponendo una confezione ecologica. Vale a dire con bicchiere riciclabile e l’immancabile cannuccia di carta, per quanto mal tollerata dai clienti. Si affloscia subito dato che assorbe acqua rendendo difficile usarla, per non parlare del retrogusto poco gradevole che lascia in bocca con qualsiasi bibita.

Pur se scomoda la si potrebbe tollerare se desse almeno la garanzia di limitare l’inquinamento come promette. A un’attenta analisi però emerge per esempio che il contenuto di PFAS presente nella versione classica di plastica è identico nelle cannucce di carta. Le uniche a sembrare immuni a queste sostanze chimiche sono quelle di metallo, più rare da trovare.

Il fatto che contengano residui chimici pericolosi per l’ambiente rende difficile pensare di riciclarle, oltre a renderle potenzialmente dannose anche per i consumatori. Dato che il loro materiale si scioglie facilmente a contatto con i liquidi infatti possono rilasciare le sostanze di cui sono impregnati all’interno delle bibite.

La realtà quindi è che non fa alcuna differenza usare le cannucce di carta in sostituzione a quelle in plastica. L’unica vera alternativa green è quella in acciaio, che si può lavare e riutilizzare senza rischiare contaminazioni.