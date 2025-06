Bonifici online: non commettere mai questo errore o la banca te li blocca subito

Non solo sui prelievi e sui pagamenti: ora arriva la stretta anche sui bonifici online. Se commettiamo un certo errore, la banca può bloccarceli subito.

Disporre dei propri soldi sembra diventato sempre più complicato. Nonostante sia denaro di nostra proprietà, denaro che ci guadagniamo con il nostro lavoro o frutto della nostra pensione, non siamo mai del tutto liberi di utilizzarlo come vorremmo e nelle quantità in cui vorremmo.

Come tutti ben sappiamo, negli ultimi anni, è aumentata la stretta sui prelievi di denaro contante sia presso gli sportelli delle banche che presso gli sportelli automatici ATM. Prelevare è diventato sempre più difficile in quanto molte banche non effettuano più il servizio cassa e gli sportelli ATM stanno progressivamente sparendo dalle città. Ma non solo: non possiamo prelevare la cifra che decidiamo noi, dobbiamo necessariamente attenerci ad una certa soglia.

Ora arriva una nuova stretta che, però, non riguarda i prelievi e nemmeno i pagamenti con i contanti. No, questa volta nell’occhio del mirino ci sono i bonifici online, quelli che molti di noi fanno quando si tratta di pagare una bolletta o semplicemente di fare un regalo ad un figlio. Se commettiamo una certa disattenzione, d’ora in avanti, la banca potrà bloccarci tutti i bonifici.

Bonifici online: ecco perché la banca può bloccarli

Senza nessun preavviso e senza capire che cosa sia successo, potresti trovarti impossibilitato, da un momento all’altro, ad effettuare bonifici. Un bel problema se devi fare dei pagamenti urgenti. Ma come mai la banca ha deciso di “bloccarti” la strada? Vediamo quale errore non bisogna mai commettere quando si effettua un bonifico.

Come anticipato nel paragrafo precedente, i bonifici online sono una delle operazioni più usate da tutti i correntisti in quanto servono per pagare le bollette ma anche per fare acquisti in alcuni negozi online o semplicemente per fare un regalo ad un figlio o ad un amico. Eppure anche un semplice bonifico può fare scattare l’allarme. Le banche, soprattutto negli ultimi anni, devono stare sempre più attente ad ogni minimo movimento dei loro clienti.

La priorità, infatti, è prevenire fenomeni illegali come il riciclaggio di denaro o il finanziamento ad attività criminali. Pertanto ogni movimento ritenuto sospetto può far scattare la segnalazione alla quale, talvolta, può seguire un’indagine da parte del Fisco. Nello specifico, ciò che può causare il blocco dei bonifici è un importo molto diverso dal solito. Se, mettiamo caso, solitamente io effettuo bonifici di 100-200 euro e, all’improvviso, faccio un bonifico da 20.000 euro, la mia banca potrebbe insospettirsi e bloccare tutto per verificare.

Altro fattore che può comportare il blocco è un destinatario ritenuto sospetto, magari un destinatario estero e residente in un paese ad alto rischio. Anche in questo caso la banca può decidere di bloccare i bonifici per svolgere delle verifiche. Solitamente, comunque, se non si trova nulla di rilevante, torna tutto alla normalità nel giro di 72 ore al massimo.