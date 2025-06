Meteo prossima settimana, cambia tutto: la svolta arriva lunedì 9 giugno – viagginews.com

Doppia svolta meteorologica nel corso di pochi giorni, la tendenza climatica cambierà in modo sensibile ad inizio e a metà della prossima settimana: ecco che tempo ci aspetta nei prossimi giorni.

La giornata di venerdì è stata aperta da una risalita dell’anticiclone africano che ha riportato il bel tempo ed il sole anche in quelle regioni settentrionali che per buona parte della settimana hanno assistito ad un alternarsi di bel tempo e piogge. L’aumento della pressione ha fatto da scudo alle correnti provenienti dal Nord Europa e confinato i residui temporali sulle Alpi.

In seguito a questo cambiamento ci attende un fine settimana in cui il sole tenderà a splendere senza ostacoli su tutta la Penisola, con la sola eccezione delle zone montuose del Nord Italia, dove le correnti fredde in arrivo dai quadranti settentrionali continueranno ad alimentare le precipitazioni.

Il quadro climatico che si è delineato in queste ore porterà ad un graduale ma inesorabile aumento delle temperature al Sud e al Centro Italia, con giornate in cui le massime raggiungeranno picchi quasi insopportabili sulle Isole Maggiori e sulla Puglia. L’estate è dunque entrata con decisione sull’Italia e ci toccherà resistere alla prima vampata africana dell’anno.

Svolta climatica a partire da lunedì, ma non durerà: il caldo torrido tornerà

A partire da lunedì 9 giugno ci sarà un ulteriore svolta nel quadro climatico dell’Italia. Le piogge che hanno caratterizzato il weekend alpino si esauriranno una volta per tutte grazie alla distensione dell’anticiclone africano, il quale estenderà la propria influenza su tutta Europa generando un blocco della situazione climatica per diversi giorni.

In ogni caso nei primi tre giorni della prossima settimana le temperature rimarranno all’interno delle medie stagionali grazie ai venti freschi che soffiano sull’Italia dai quadranti settentrionali. Questa discesa di correnti più miti non avrà ripercussioni sul clima che rimarrà bello e soleggiato.

Purtroppo però per chi soffre particolarmente il caldo l’emergenza non sembra essere scongiurata. A partire da mercoledì 11 giugno ci sarà una nuova ondata di caldo africano che farà innalzare nuovamente le temperature al di sopra delle medie stagionali e che condurrà ad un altro weekend torrido praticamente ovunque.

La presa dell’anticiclone rimarrà salda fino almeno a metà mese, nella seconda parte di giugno è possibile che vi sia un break temporalesco, ma ancora è troppo presto per poterlo dare per certo. In ogni caso il break non avrà un impatto decisivo sul clima e sulle temperature delle restanti settimane di giugno.