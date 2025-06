Le spiagge più belle della Sardegna ma meno affollate: ecco dove rilassarti senza caos – viagginews.com

La Sardegna è famosa per le sue spiagge paradisiache e il suo mare cristallino ma se vuoi relax e tranquillità sono questi i posti in cui devi andare.

Tutti conosciamo le spiagge più belle e famose della Sardegna ma, si sa, proprio per questo motivo e perché sono bellissime, sono anche quelle più frequentate, e quindi spesso molto affollate.

Se non ti va di fare fatica a trovare un piccolo spazietto dove piazzare l’ombrellone, ricevere un no perché tutti i lettini sono occupati, ma soprattutto vuoi davvero rilassarti senza la confusione delle spiagge più famose, ecco quelle meno affollate ma bellissime in cui devi recarti.

Quali sono le spiagge bellissime della Sardegna ma meno affollate

Solo perché sono meno affollate non vuol dire che le spiagge che elencheremo fra poco siano meno belle. Anzi, sono spesso posti un po’ “più nascosti” e che solo i local conoscono.

Spesso queste spiagge si possono raggiungere solo a piedi e magari con un trekking più o meno lungo. Come per esempio Cala Coticcio a La Maddalena, dove arrivare dopo un trekking di circa un’ora. Inoltre, l’accesso è limitato a poche persone alla volta. Un vero paradiso in terra! Ancora, c’è la spiaggia di Terrata Sud a Golfo Aranci, in provincia di Olbia, perfetta per rilassarsi e prendere il sole.

Qui ci sono anche calette con sabbia dorata (questo posto si trova vicino Spiaggia Sos Aranzos, che è molto più affollata). Non si può non citare anche la spiaggia di Berchida a Siniscola, in provincia di Nuoro, con il suo fondale basso e la sabbia fine bianca. Questa è quasi deserta in alta stagione (addirittura!). Un’altra spiaggia molto particolare, meno famosa di La Pelosa e Stintino, è la spiaggia di Ezzi Mannu, con parcheggio gratuito.

A Sud della Sardegna, invece, non si possono non citare Cala Sinzias che non è mai affollata e ci sono parti libere e altre attrezzate per noleggiare ombrelloni e lettini. Caratterizzata da sabbia dorata e mare di colore verde, il parcheggio costa 10 euro ma è davvero un posto imperdibile per chi cerca relax e tranquillità. Infine, anche se la lista sarebbe ancora molto lunga, sempre al Sud c’è Su Giudeu a Chia.

Questa è caratterizzata da sabbia dorata e mare cristallino, oltre che da un isolotto che si può raggiungere a piedi. Si trova proprio di fronte all’Isola di Su Giudeu, che dall’alto ha forma di cuore: un posto anche romantico e soprattutto poco affollato.