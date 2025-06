La macchinetta ATM non ti restituisce il bancomat? Ecco cosa devi fare per riaverlo subito indietro

Sarà capitato a tutti almeno una volta di trovarsi con il bancomat “sequestrato” dalla macchinetta ATM. Cosa fare in questi casi? Spesso la soluzione è molto più semplice di quello che s’immagina.

Nonostante la maggior parte di noi, ormai, paghi tutto direttamente con le carte o, addirittura, con alcune App, può succedere di avere necessità di prelevare del denaro per imprevisti di vario genere. Nessuno va direttamente in banca a prelevare anche perché quasi tutti gli istituti di credito non effettuano più il servizio cassa.

Tutti preleviamo direttamente dagli sportelli automatici, gli sportelli ATM sparsi in giro per le nostre città. Qual è l’incubo peggiore quando si va ad effettuare un prelievo? No, non è che un ladro ci porti via tutto ma che la macchinetta ci “sequestri” il bancomat, che non ce lo restituisca.

Infatti se la macchinetta si trattiene il nostro bancomat e noi non abbiamo altre carte e siamo pure senza contanti in portafoglio, come faremo anche solo ad andare a fare la spesa? Se poi succede il venerdì quando le banche chiudono per l’intero fine settimana, allora la situazione diventa tragica. Quello che non tutti sanno è che, nella maggior parte dei casi, il problema si risolve facilmente premendo un pulsante.

Bancomat sequestrato dalla macchinetta? Ecco cosa devi fare

La macchinetta ATM ha deciso di tenersi il tuo bancomat e di non ridartelo indietro? Prima regola: non cadere nel panico. Nella maggior parte dei casi basta premere un pulsante per farlo uscire e tutto tornerà a posto.

Se la macchinetta “sputa” fuori il tuo bancomat e tu non lo ritiri entro 30 secondi allora la colpa è tua e, in quel caso, l’unica cosa che puoi fare è entrare in banca per fare aprire la macchina e farti ridare il bancomat. Se è venerdì e la banca è già chiusa, purtroppo dovrai attendere il lunedì mattina. Ragione per la quale è sempre bene installare anche delle App sul cellulare per poter pagare in situazioni come questa.

Se, invece, la macchinetta proprio non fa uscire il tuo bancomat, allora la questione è diversa e, nella maggior parte dei casi, ti basterà premere un pulsante per farlo uscire di nuovo. Di quale pulsante si tratta? Di quello su cui è scritto “CHIUDI”. Teniamolo premuto per qualche secondo e 9 volte su 10 la macchina fa uscire di nuovo la tessera che aveva trattenuto. Nelle macchinette più moderne è presente anche il pulsante “restituisci carta” e, in tal modo, si è sicuri al 100%.

In ogni caso, il modo più sicuro per evitare di incappare in questo genere d’inconvenienti che fanno perdere tempo, è quello di prelevare direttamente dall’App della banca senza usare la carta. Ormai quasi tutte le banche danno questa possibilità: basta inquadrare il QR code con l’App, scegliere la cifra da prelevare e si potrà fare tutto dallo schermo senza inserire nessun Bancomat.