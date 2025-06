Estate 2025, cambiano le bandiere verdi in Italia: quali sono le spiagge più adatte ai bambini

Un’estate al mare in famiglia è sempre una buona idea, ma se i tuoi figli sono piccoli è meglio scegliere una delle 150 spiagge italiane che hanno ricevuto la bandiera verde.

La pianificazione della vacanza estiva è una questione che va presa molto sul serio, specialmente se si ha famiglia e i figli sono ancora troppo piccoli per essere indipendenti. Per coloro che cercano il relax estivo in spiaggia, l’ideale rimane sempre il villaggio turistico, struttura in cui si è protetti dall’esterno ed in cui c’è un personale adibito h 24 a prendersi cura dei più piccoli.

In tali strutture i genitori possono distogliere lo sguardo per qualche ora dalla prole e recuperare quelle vybes tipiche della vacanza di coppia. Si tratta però di viaggi dispendiosi e non adatti a tutte le tasche, dunque chi non può permettersi un simile esborso deve evitare la vacanza in spiaggia?

Non esattamente, l’Italia è piena di zone dotate di spiagge sicure per i più piccoli, nelle quali ci sono strutture – i lidi – che offrono servizi di animazione per i più piccoli e servizi di sicurezza per i bagnanti, basta questo per rendere adatta ai più piccoli e più in generale alle famiglie una spiaggia?

Quali sono le bandiere verdi 2025 in Italia

I criteri vagliati per eleggere le bandiere verdi – ovvero le spiagge più sicure per i bambini – sono di diverso tipo. Chiaramente la presenza di personale che si occupa di controllare l’attività dei più piccoli e che possa prestare soccorso in caso di aiuto è uno di quelli fondamentali ma non è certamente l’unico.

Tra i criteri che una spiaggia deve avere c’è lo spazio tra gli ombrelloni – di conseguenza anche l’ampiezza, le calette per quanto belle non possono farne parte – la facilità di raggiungimento, la bassa degradazione del fondale, ovvero un lungo tratto in cui l’acqua rimane poco profonda, mare calmo e ovviamente acqua pulita.

Per fortuna l’Italia è piena di spiagge adatte ai più piccoli. Quest’anno ne sono state elette ben 150, la più a nord è Gorizia (prima volta in questa speciale classifica) mentre quella più a sud è Santa Maria del Focallo (Sicilia, Ragusa). La regione con più bandiere verdi si è confermata la Calabria (21 bandiere verdi), seguita dalla Sicilia (ben 18 spiagge sicure) e dalla Sardegna (ferma a 16).

Il quarto posto ex aequo spetta a Puglia e Marche con 13 bandiere verdi e il quinto è andato alla Campania (12 bandiere verdi), salita in graduatoria grazie all’aggiunta delle spiagge di Cellole e Sessa Aurunca. A seguire ci sono Abruzzo e Toscana con 11 spiagge. Nelle prime 8 posizioni troviamo dunque la bellezza di 115 bandiere verdi sul totale di 150.

Le restanti 35 sono divise equamente tra Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Molise. Qualunque sia la meta marittima scelta per la vostra estate, insomma, potete stare tranquilli ed essere certi che i vostri bambini potranno divertirsi e godere il mare in totale sicurezza.