Alle prossime vacanze in montagna (in Italia) vai al ristorante e chiedi la ‘seupa’ – viagginews.com

In vacanza c’è gioia anche per il palato: se hai intenzione di andare sulle montagne italiane chiedi la ‘seupa’ al ristorante, non te ne pentirai!

I mesi estivi, per una serie di ragioni (chiusura delle scuole, periodi di ferie dal lavoro, bel tempo quindi vasta scelta nelle mete) sono il periodo prediletto per godersi una bella vacanza ristoratrice, a prescindere da quale sia la meta.

C’è chi non può fare a meno del mare e della spiaggia, chi preferisce la montagna e le escursioni in natura, o chi ancora non perde tempo per visitare una città d’arte: viaggiare, come ben sappiamo, è sempre arricchente, a prescindere da quale sia la meta designata.

Se per quest’estate 2025 hai già però deciso di recarti in una località di montagna qui in Italia, non dovresti dimenticarti nemmeno del tuo palato: se vai al ristorante, ordina la ‘seupa’ e non te ne pentirai di certo…è una vera delizia da mangiare!

La ricetta ideale per la montagna: gusta la ‘seupa’ e non te ne pentirai!

Pensando alle località di montagna del nostro paese, non può non venire in mente la Valle d’Aosta: una regione così piccola ma, allo stesso tempo, ricca di meraviglie naturali e non solo. I paesaggi alpini ti travolgeranno con tutto il loro fascino, catapultandoti in un’atmosfera davvero senza tempo; per il palato, invece, c’è la ‘seupa à la Vapelenentse’, un piatto forse troppo poco conosciuto ma che è una vera e propria delizia per il gusto.

Questo particolare piatto è arrivato fino ai giorni nostri attraverso l’antica ricetta del comune di Valpelline, e raoppresenta un mix di sapori del posto davvero incredibile: tra gli ingredienti per la preparazione, infatti, troviamo pane di segale raffermo, fontina DOP, verza e brodo di carne. Gli ingredienti vengono posti, a strati, in una teglia, e poi fatti cuocere lentamente al forno per realizzare un gustoso sfilato.

Il gusto è deciso, ma i sapori si armonizzano uno con l’altra, portando a tavola la vera essenza della tradizione culinaria valdostana. La ricetta, adatta soprattutto per i periodi più freddi, non è molto conosciuta lontana dalle Alpi, ma proprio per questo va assolutamente assaggiata se ci si trova sul posto; tanto più se ci viene servita in uno dei ristoranti tipici della Valle d’Aosta, con l’atmosfera ad allietare tutti gli altri nostri sensi.